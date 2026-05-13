La inscripción para el sorteo de lotes municipales vence el 22 de mayo

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La Municipalidad de Nueve de Julio informó que hasta el próximo viernes 22 de mayo permanecerá habilitada la inscripción para el sorteo y adjudicación de lotes de dominio municipal, en el marco de la Ordenanza N.º 7476, normativa que establece un régimen actualizado con criterios claros y transparentes para el acceso a tierras.

El proceso comienza con una etapa de inscripción en la que se conformará un registro de postulantes, cada uno con su respectivo legajo individual. Para participar, cada vecino o grupo familiar interesado deberá completar el trámite dentro del plazo establecido y presentar la documentación requerida ante la Secretaría de Desarrollo Comunitario, organismo encargado de verificar la información presentada.

Requisitos para acceder

Entre las condiciones principales, se establece que los aspirantes deberán conformar un grupo familiar integrado por al menos dos personas, ya sea por vínculo matrimonial, unión convivencial o parentesco por consanguinidad.

En los casos de uniones convivenciales sin hijos, se deberá acreditar una convivencia ininterrumpida de cinco años previos a la inscripción mediante acta expedida por el Registro de las Personas o certificado del Juzgado de Paz Letrado. Quedan excluidas de esta instancia las personas solteras, viudas o divorciadas que no tengan familiares a cargo.

Además, los postulantes deberán acreditar una residencia mínima e ininterrumpida de cinco años en la ciudad o localidad. También deberán demostrar ingresos familiares comprobables suficientes para cubrir necesidades básicas, afrontar el pago del terreno y contar con capacidad de autoconstrucción. El ingreso mínimo exigido equivale a cinco salarios mínimos vitales y móviles y el máximo permitido es de nueve salarios mínimos.

Otro de los requisitos fundamentales es no poseer inmuebles registrables ni haber sido beneficiado anteriormente con viviendas o terrenos de carácter social otorgados por organismos municipales o provinciales.

Asimismo, no podrán inscribirse funcionarios municipales, empleados de organismos estatales determinados por la ordenanza, personas con antecedentes por violencia doméstica ni quienes registren deudas por alimentos impagos.

Cómo realizar la inscripción

La inscripción deberá completarse mediante un formulario online disponible en el sitio oficial de la Municipalidad: www.9dejulio.gov.ar.

El formulario tendrá carácter de declaración jurada y, una vez finalizado, deberá imprimirse por duplicado para ser presentado junto con la documentación respaldatoria.

Documentación requerida

Los interesados deberán presentar de manera presencial la documentación en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, ubicada en calle Balcarce 735:

Formulario de inscripción por duplicado

DNI de todo el grupo familiar

Comprobantes de ingresos

Acta de matrimonio o constancia de unión convivencial

Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos Aires

Certificado de antecedentes penales

Certificado Único de Discapacidad, en caso de corresponder

Desde el municipio advirtieron que la falsedad de los datos presentados implicará la exclusión definitiva del postulante.

Etapa de evaluación

Una vez finalizado el período de inscripción, una Comisión Evaluadora analizará cada caso para verificar el cumplimiento de los requisitos y realizar una evaluación socioeconómica de los aspirantes.

El organismo estará integrado por representantes de la Dirección de Trabajo Social, la Secretaría de Vivienda y Urbanismo, un representante legal del Departamento Ejecutivo y miembros de los distintos bloques del Honorable Concejo Deliberante, con el objetivo de garantizar transparencia y pluralidad en todo el proceso.