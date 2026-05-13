Mes del Trabajo: brindarán una charla sobre uso eficiente de la energía en la industria

El ciclo de charlas “Mes del Trabajo” continuará esta semana con una nueva propuesta orientada al sector productivo e industrial. En esta oportunidad, el próximo miércoles 14 de mayo, a las 19 horas, se llevará adelante el encuentro denominado “Uso eficiente de la energía en la industria”.

La actividad es organizada por la subsecretaría de Producción con el acompañamiento de las firmas ABB y Támex 2, y estará enfocada en brindar herramientas para mejorar la eficiencia energética dentro del ámbito industrial.

Durante la jornada se abordarán distintas soluciones vinculadas a la optimización del consumo energético, la reducción de costos operativos y la mejora de la competitividad de las empresas.

Entre los principales temas previstos se encuentran los motores eléctricos de alta eficiencia y análisis de repago; aplicaciones de par variable en bombas y ventiladores mediante variadores de velocidad; calidad de energía; soluciones de bombeo estándar y solar; herramientas de dimensionamiento; además de un espacio abierto para consultas e intercambio con los asistentes.

El encuentro tendrá una duración estimada de 90 minutos y finalizará con una instancia destinada a preguntas.

Próximas actividades

El cronograma continuará el lunes 19 de mayo con la jornada “Mis primeros pasos por la web”, que contará con actividades diferenciadas según edades: a las 11 horas para niños, a las 17 para adolescentes y a las 19 para adultos.

En tanto, el martes 27 de mayo, a las 19 horas, se desarrollará la charla “Comunicación y posicionamiento en el mundo laboral actual”, destinada a brindar herramientas para destacarse y potenciar oportunidades laborales o de emprendimiento.

Todas las actividades se realizarán en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano, con acceso libre y gratuito y cupos limitados.