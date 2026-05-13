El ferrocarril que cambió para siempre la región: Gloria Tapia repasó en “Modo Historia” el avance de las comunicaciones en 9 de Julio

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En una nueva edición de “Modo Historia”, el segmento que cada miércoles a las 9.30 forma parte del programa “Despertate”, por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima, la historiadora Gloria Tapia volvió a transportar a los teleoyentes hacia los orígenes de la región y explicó cómo fue el avance de las comunicaciones hasta la llegada del ferrocarril, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de 9 de Julio y de toda la zona.

El primer disparador fue que la traza y los primeros tendidos no fueron ingleses, fueron argentinos.

Durante la charla, Tapia recordó primero cómo eran los tiempos previos al tren, cuando la comunicación dependía exclusivamente de carretas, caballos, sulkys y largos viajes por caminos de tierra.

“Hay que ubicarse en aquel entonces”, explicó. Y detalló que una carreta apenas podía avanzar unos 15 kilómetros por día, lo que convertía cada viaje en una verdadera odisea.

Como ejemplo mencionó la expedición de García, que movilizaba unas 500 carretas, además de alimentos, ganado, repuestos para ruedas y animales de carga.

“Era un desplazamiento impresionante. Había que sostener toda una estructura logística enorme y tener mucho dinero para hacerlo”, remarcó.

Según explicó, los viajes desde lugares como Luján hasta La Pampa podían demandar casi un año entre ida y vuelta, lo que refleja el enorme sacrificio de quienes participaron en el poblamiento de la región.

La llegada del ferrocarril en 1883

Tapia recordó que el gran cambio llegó el 9 de julio de 1883, cuando el ferrocarril arribó por primera vez a la ciudad.

Sin embargo, aclaró un dato histórico poco conocido: el tendido ferroviario original no fue construido por capitales británicos, como suele creerse.

“El tendido fue de la provincia de Buenos Aires. Recién con la crisis de 1890 los ferrocarriles fueron mal vendidos a los ingleses”, explicó.

Según detalló la investigadora, los capitales británicos adquirieron una red que ya estaba construida y funcionando económicamente, y posteriormente ampliaron algunos ramales hacia el interior.

Al tiempo el conductor del ciclo radial, Gustavo Tinetti, destacó además la calidad de las construcciones ferroviarias de la época, particularmente la estación de 9 de Julio.

“La estación nunca vibra cuando pasa un tren. Tiene un sistema de anclaje y una estructura extremadamente sólida que sigue intacta hasta hoy”, señaló.

Cuatro ferrocarriles en la región

La historiadora explicó que la región llegó a contar con cuatro líneas ferroviarias:

El Ferrocarril Oeste

El Compañía General Buenos Aires

El Midland

El Meridiano V o Provincial

Estos ramales estaban profundamente ligados al modelo agroexportador argentino impulsado por la llamada Generación del 80, que necesitaba conectar las zonas productivas con los puertos.

Dardo Rocha también apareció en el relato como una figura importante, especialmente por su impulso al puerto de La Plata-Ensenada y al desarrollo de nuevas conexiones estratégicas.

Proyectos que pudieron cambiar la historia

Tapia también recordó dos proyectos ferroviarios que nunca llegaron a concretarse pero que habrían cambiado por completo la geografía económica del país.

Uno de ellos, proyectado en 1887, buscaba unir Mendoza con Necochea.Pasaba por 9 de Julio.

El otro, impulsado por Eduardo De Petri en 1888, pretendía conectar San Pedro con Necochea pasando, tambien, por 9 de Julio.

Ambos proyectos buscaban romper con la centralización del puerto de Buenos Aires, pero quedaron truncos por la crisis económica de 1890 y por intereses económicos vinculados al transporte.

El impacto social del tren

Más allá de lo económico, Tapia destacó que el tren transformó profundamente la vida cotidiana.

Permitió viajar, estudiar, trabajar, transportar mercadería y conectar pequeños pueblos con grandes ciudades.

Recordó que muchas familias utilizaban el tren para viajar a La Plata o incluso a Buenos Aires por cuestiones sociales, laborales o médicas.

También rememoró historias de personas que viajaban hacia la laguna de Laguna Epecuen, en Carhué buscando propiedades curativas en sus aguas.

“Había gente que ni esperaba bajar por la escalera del tren y salía por las ventanillas para correr primero hacia la laguna”, relató.

El cierre ferroviario y sus consecuencias

Tapia lamentó el progresivo desmantelamiento del sistema ferroviario argentino durante el siglo XX y aseguró que muchas localidades quedaron aisladas tras el cierre de ramales.

“Ferrocarril que paraba, ferrocarril que cerraba”, recordó.

Además señaló que la desaparición del tren provocó:

mayor dependencia del transporte por camión

deterioro de rutas

aislamiento de pueblos pequeños

pérdida de empleo ferroviario

caída económica regional

“Argentina llegó a tener una de las redes ferroviarias más importantes del mundo y hoy da tristeza ver lo poco que quedó”, expresó.

Un debate que sigue vigente

Durante el cierre de la entrevista también se habló del presente y de cómo el regreso del ferrocarril vuelve a aparecer como una posibilidad estratégica para el desarrollo logístico de 9 de Julio.

La discusión sobre rutas, transporte de cargas y conectividad sigue vigente y demuestra que muchas de las decisiones tomadas hace más de un siglo aún impactan en la actualidad.

Con su habitual capacidad narrativa, Gloria Tapia volvió a convertir la historia en una película sonora que permitió entender cómo el avance de las comunicaciones moldeó el presente de toda una región.