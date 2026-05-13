Los deudores alimentarios no podrán entrar a los estadios de fútbol

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El Gobierno nacional oficializó una nueva medida que impedirá el ingreso a los estadios de fútbol de todo el país a personas registradas como deudores alimentarios. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad y amplía los alcances del programa Tribuna Segura, que controla el acceso a los espectáculos deportivos.

La normativa modifica el artículo 2° de la Resolución 354/2017, incorporando la posibilidad de aplicar restricciones de concurrencia administrativa a quienes estén inscriptos en registros públicos de alimentantes morosos o sus equivalentes provinciales.

Según establece el texto oficial, la prohibición regirá “mientras continúe vigente la situación que le dio origen”, es decir, hasta que la persona regularice su deuda alimentaria.

El programa Tribuna Segura fue creado para prevenir hechos de violencia en el fútbol mediante controles de ingreso y fiscalización en los estadios. Hasta ahora, el sistema contemplaba restricciones para personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados a espectáculos deportivos, así como para quienes protagonizaran disturbios o representaran un riesgo para la seguridad pública.

Con esta nueva disposición, el Ejecutivo suma a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias, una medida que ya se aplicaba en algunas provincias y jurisdicciones del país.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la iniciativa busca reforzar herramientas de control y promover el cumplimiento de las responsabilidades parentales a través de sanciones administrativas vinculadas a eventos masivos.

La medida se enmarca en una política más amplia de articulación entre organismos nacionales y provinciales para cruzar bases de datos y fortalecer los mecanismos de control en espectáculos deportivos.