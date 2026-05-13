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ANSES móvil atenderá en las localidades de 12 de Octubre y Morea

Será el próximo lunes 18 en los siguientes horarios: 12 de Octubre de 9:30 a 11:30 hs y Mórea de 12:00 a 14:00 hs.

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Desde la jefatura local de ANSES se informa que el próximo lunes 18 continuaran desarrollándose los operativos móviles de atención en distintas localidades del partido, reafirmando el compromiso de seguir acercando el organismo a cada vecino y facilitando el acceso a tramites, consultas y gestiones.

Las jornadas se llevarán adelante, en las respectivas delegaciones de cada localidad, en los siguientes horarios:

  • 12 de Octubre de 9:30 a 11:30 hs.
  • Mórea de 12:00 a 14:00 hs.

ANSES móvil agradece especialmente a los vecinos de Naon y La Niña por la importante concurrencia y participación durante los últimos operativos realizados, acompañando estas iniciativas que permiten fortalecer la presencia del organismo en cada comunidad.

Estos encuentros forman parte de una política de trabajo territorial sostenida por parte de la oficina local, orientada a brindar respuestas concretas y una atención más cercana a todos los ciudadanos.

Se solicita a los asistentes concurrir con puntualidad y presentar su DNI para una mejor organización de la atención.

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