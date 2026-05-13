Ignacio ‘Nacho’ Palacios: “Estamos poniendo en riesgo la Argentina que garantizaba educación pública, salud y movilidad social”

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El presidente del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical en Nueve de Julio, Ignacio “Nacho” Palacios, participó del programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde abordó distintos temas de actualidad política local y nacional.

Durante la charla, Palacios sostuvo que Argentina construyó históricamente una identidad diferencial en América Latina a partir de dos pilares fundamentales: la educación pública y la salud pública.

“Argentina se distingue del resto de los países de Sudamérica por una educación pública de calidad y por una salud pública que hoy está en riesgo. Eso permitió una movilidad social ascendente y consolidó una clase media que se destacó del resto”, afirmó.

En ese marco, remarcó que actualmente ambos sistemas están siendo puestos en discusión y advirtió que el desfinanciamiento puede generar consecuencias estructurales a largo plazo.

“Estamos poniendo en riesgo esa Argentina próspera que supo distinguirse por brindar oportunidades a todos”, señaló.

En materia sanitaria, también hizo hincapié en la importancia de la prevención y valoró el trabajo que históricamente desarrolló el sistema de salud argentino.

“Todos los médicos trabajan mucho más en prevención que en la cura misma. La cura queda como una instancia extrema”, explicó.

Palacios también cuestionó lo que calificó como “falacias” en torno al funcionamiento de las universidades públicas y defendió el prestigio académico argentino a nivel internacional.

“La reforma universitaria fue modelo en el mundo. Fue pionera en permitir que cualquiera pueda ingresar a la universidad. De la universidad pública salieron premios Nobel y profesionales reconocidos internacionalmente”, sostuvo.

Además, destacó el trabajo científico del Instituto Malbrán en investigaciones vinculadas al hantavirus, señalando que ese tipo de avances son posibles gracias a la inversión en ciencia y tecnología nacional.

“La ciencia argentina es reconocida mundialmente y hoy se está desfinanciando. Eso va a traer consecuencias que no podemos permitir”, advirtió.

Palacios también habló desde su experiencia laboral en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, donde explicó que el recorte presupuestario ya está afectando actividades académicas y de investigación.

Según detalló, la universidad debió reducir participaciones en congresos internacionales, limitar programas y sostener actividades con docentes que perciben salarios por debajo de la inflación.

“Hoy muchos docentes ponen su propio vehículo, recorren kilómetros para dar clases y siguen cobrando prácticamente lo mismo que hace años”, expresó.

Durante la entrevista también se mencionó un proyecto conjunto entre la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires vinculado a investigaciones sobre la tercera edad, que actualmente se encuentra frenado por la falta de financiamiento.

Finalmente, Palacios cuestionó el incumplimiento de leyes por parte del Gobierno nacional y alertó sobre el impacto institucional que eso puede generar.

“Cuando un presidente no cumple una ley aprobada por el Congreso, se genera un antecedente muy grave para toda la sociedad”, manifestó.

El dirigente radical cerró este tema dejando una fuerte defensa de la educación pública, la salud y el sistema científico argentino como herramientas fundamentales para garantizar igualdad de oportunidades y desarrollo.

Además, el dirigente radical, se refirió a la sesión ordinaria que se desarrollará este jueves en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio y adelantó que habrá temas importantes vinculados al funcionamiento del Ejecutivo municipal y al análisis de la Rendición de Cuentas 2025.

El dirigente señaló que desde el bloque radical vienen trabajando sobre distintos expedientes que serán debatidos y remarcó la importancia del rol de control que debe ejercer el cuerpo legislativo local.

“Cada sesión tiene temas importantes y este jueves no va a ser la excepción. Hay cuestiones vinculadas a la administración municipal que requieren análisis y responsabilidad por parte de todos los bloques”, expresó.

En ese contexto, Palacios también explicó cuál es hoy la postura política de la Unión Cívica Radical frente al escenario nacional y provincial.

Afirmó que el radicalismo atraviesa un momento de debate interno pero sostuvo que el partido mantiene una identidad clara basada en la defensa de las instituciones democráticas, la educación pública, la salud pública y el respeto por las leyes.

“La Unión Cívica Radical tiene una historia muy marcada en la defensa de las instituciones, de la educación pública y de la igualdad de oportunidades. Hoy seguimos sosteniendo esos mismos valores”, indicó.

Finalmente, también advirtió sobre las consecuencias institucionales del incumplimiento de leyes por parte del Gobierno nacional.