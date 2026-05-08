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La Terminal de Ómnibus recibe la muestra fotográfica “La forma del tiempo” desde el 11 de mayo

La propuesta de la artista Foe Fuego, impulsada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio, reúne imágenes de recitales, teatro, paisajes, retratos y fotografías conceptuales que invitan a despertar emociones, recuerdos e historias

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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a visitar, a partir del próximo 11 de mayo, la exposición fotográfica “La forma del tiempo”, de la artista Foe Fuego, que se exhibirá en la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

La muestra propone un recorrido por distintos universos visuales a través de una variada selección de fotografías que incluyen imágenes de recitales y obras de teatro, donde las luces, sombras y formas adquieren un papel central. Además, la exposición suma paisajes, retratos y composiciones conceptuales que buscan capturar instantes y detalles capaces de despertar recuerdos, sentimientos e historias en cada espectador.

Foe Fuego es fotógrafa amateur y descubrió en la cámara, desde los 15 años, una herramienta para observar y expresar su mirada sobre la vida. Según relata la propia artista, cada momento fotografiado la sensibiliza profundamente y entiende que el verdadero valor de una imagen reside en la interpretación personal que cada observador pueda darle.

Desde la Dirección de Cultura destacaron que esta propuesta artística busca generar un espacio de encuentro entre el arte y la comunidad, promoviendo experiencias que conecten emociones y memorias a través de la fotografía.

Vecinos y visitantes podrán recorrer la muestra en la Terminal de Ómnibus y quienes deseen conocer más sobre el trabajo de la artista pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram @FueguitoVisual.

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