Catalina Legnoverde brilló en Posadas y buscará su revancha para llegar al Nacional Absoluto

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En diálogo con Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la niña patinadora Catalina Legnoverde y su entrenador César Salas compartieron su experiencia tras competir recientemente en la Copa Apertura de Posadas, una instancia importante dentro del calendario nacional de patín artístico.

Salas explicó que el certamen forma parte de un exigente proceso clasificatorio que comienza en los clubes y continúa a nivel asociativo y federativo.

“Primero representamos al club en la Asociación Gaucha, después a la Federación Rioplatense, que nuclea patinadores del AMBA, y desde ahí se clasifica a la Copa Apertura, que es la que otorga lugares para el Nacional Absoluto”, detalló el entrenador.

Si bien Catalina estuvo muy cerca de conseguir el pase directo al campeonato nacional que se realizará en San Juan, finalmente no logró ingresar por una diferencia mínima.

“No quedó clasificada, faltó muy poquito”, explicó Salas, quien además reveló que la deportista llegó al torneo con una importante dificultad física: una semana antes sufrió un esguince de tobillo.

“Estuvo toda la semana sin patinar ni entrenar. Ella decía que no le dolía, pero ahora creemos que sí la afectó porque falló justamente en movimientos que hacía con ese pie: la entrada de un trompo y un salto”, contó.

Pese a eso, destacó el esfuerzo de su alumna por competir igualmente y remarcó que ahora el foco está puesto en la recuperación y en fortalecer la zona lesionada para evitar recaídas.

La próxima oportunidad para buscar la clasificación llegará en julio, durante la Copa Clausura, que se desarrollará en Cipolletti.

Una pasión que comenzó a los 3 años

Catalina contó que empezó a patinar cuando tenía apenas tres años, inspirada por una prima que practicaba el deporte.

“Un día le dije a mi mamá que quería hacer eso y arranqué”, recordó.

Con el tiempo decidió cambiar de grupo porque quería competir y encontró su lugar en el Club El Fortín.

Actualmente cursa quinto grado y combina la escuela con una intensa rutina deportiva: entrena cuatro veces por semana y, en ocasiones, también suma prácticas los viernes o sábados.

“Lunes y miércoles entreno de 7.15 a 9.15, y martes y jueves de 4 a 6”, detalló.

Sobre lo que más disfruta del patín, explicó que le apasiona la parte artística y la interpretación de las coreografías.

“Primero hay que elegir una canción y después arman la coreografía según la música”, contó.

El deporte como disfrute

Más allá de los resultados, César Salas destacó que el principal objetivo sigue siendo que los jóvenes deportistas disfruten de lo que hacen.

“Si no hay disfrute, no sirve. Primero hay que sentirlo, vivirlo y disfrutarlo. Después los resultados llegan tarde o temprano”, expresó.

Con apenas unos años en competencia y una enorme proyección, Catalina ya demostró talento, disciplina y carácter. Ahora, tras recuperarse de su lesión, buscará una nueva chance para cumplir su sueño de estar en el Campeonato Nacional Absoluto.