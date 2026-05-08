La Virgen de Luján, símbolo de fe y unidad nacional en Argentina

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Cada 8 de mayo, Argentina celebra el día de la Virgen de Luján, patrona del país y una de las figuras más representativas de la fe católica nacional. La fecha convoca a miles de fieles que participan de misas, peregrinaciones y distintas expresiones de devoción en todo el territorio.

La Virgen de Luján ocupa un lugar central en la identidad religiosa y cultural argentina, no solo por su historia, sino también por lo que representa como símbolo de protección y unidad nacional.

Su origen se remonta a 1630, cuando una imagen de la Virgen María llegó desde Brasil en una carreta con destino al norte del territorio. Durante el viaje, al detenerse en la zona del actual Luján, los bueyes se negaron a avanzar. Tras varios intentos, se comprobó que la carreta solo podía moverse si se retiraba una de las imágenes: la de la Virgen. El hecho fue interpretado como una señal de que deseaba permanecer en ese lugar.

Desde entonces, la imagen quedó allí y comenzó a crecer la devoción popular, dando origen con el tiempo a un santuario que se transformó en uno de los principales centros religiosos del país. Hoy, ese epicentro es la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que recibe cada año a millones de peregrinos.

Especialmente en esta fecha, miles de personas llegan desde distintos puntos del país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, muchas de ellas tras largas caminatas, para agradecer, pedir o simplemente reafirmar su fe.

En 1930, el Papa Pío XI la proclamó oficialmente Patrona de la Argentina, consolidando una devoción que ya estaba profundamente arraigada en la sociedad. Además, es considerada patrona de las rutas y de los transportistas, reforzando su imagen como protectora en el camino y en la vida cotidiana.

Más allá del aspecto religioso, la Virgen de Luján simboliza protección, ya que muchos la consideran guía en momentos difíciles; unidad, al reunir a personas de distintos orígenes; identidad nacional, por su vínculo con la historia del país; y esperanza, especialmente en tiempos de crisis.

Hoy, su figura trasciende generaciones y permanece vigente en la vida cotidiana de millones de argentinos. Su imagen está presente en hogares, vehículos y espacios públicos, recordando una fe que sigue viva.

En cada 8 de mayo, la celebración de la Virgen de Luján no solo renueva la devoción religiosa, sino que también reafirma una tradición profundamente arraigada que une historia, cultura y fe en todo el pueblo argentino.