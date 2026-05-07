Se suspendió la 3° jornada de Karting por condiciones climáticas

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La organización del Karting del Centro anunció la postergación de la tercera fecha de la temporada 2026, prevista para este fin de semana en el kartódromo del AutomotoClub Nuevejuliense, debido a las condiciones climáticas pronosticadas para la región.

Según informó oficialmente la categoría a través de un comunicado firmado por su presidente, Emiliano Lolla, la decisión fue tomada teniendo en cuenta no solo las probabilidades de precipitaciones, sino también la fuerte intensidad de viento anunciada para viernes y sábado, situación que podría afectar el normal desarrollo de la actividad.

Desde la categoría remarcaron que la prioridad es resguardar la seguridad y la integridad física de pilotos, equipos de trabajo, colaboradores y público, buscando garantizar que el espectáculo pueda llevarse adelante en las mejores condiciones posibles.

De esta manera, la competencia fue reprogramada para el próximo fin de semana, manteniéndose grandes expectativas por la presentación del máximo exponente del karting de tierra en el escenario nuevejuliense, donde se espera una importante convocatoria de protagonistas de distintos puntos del país.

Además, la organización confirmó que continuará abierta la inscripción hasta el lunes 11 a las 20 horas, permitiendo que más pilotos puedan sumarse a una cita que promete convertirse en una verdadera fiesta del karting.