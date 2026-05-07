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Avanza la reconstrucción de la colectora de la Ruta 5

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando tareas de reconstrucción y mejora sobre la colectora de la Ruta Nacional 5, en ambas manos de circulación.

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Los trabajos comprenden tareas de nivelación, acondicionamiento y reconstrucción de sectores deteriorados, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y brindar mayor seguridad vial a quienes utilizan diariamente este importante acceso.
Desde el área se informó que las intervenciones continuarán en los próximos días, avanzando de manera progresiva sobre distintos tramos, por lo que se solicita circular con precaución en los sectores donde se encuentre trabajando maquinaria y personal municipal.

 

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