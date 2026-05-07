Avanza la construcción de la nueva Estación de Telemedicina en Patricios

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En el marco del desarrollo de nuevas políticas de acceso a la salud que impulsa la CEyS ‘Mariano Moreno’ , se realizó una recorrida por la localidad de Patricios para evaluar los avances de la construcción de la nueva Estación de Telemedicina.

Durante la jornada, se dialogó con vecinos y vecinas del lugar, quienes pudieron conocer en detalle cómo funcionará este nuevo servicio que incorporará tecnología de vanguardia para la atención médica a distancia. Asimismo, se recogieron inquietudes y expectativas de la comunidad frente a la próxima puesta en funcionamiento del espacio.

La iniciativa apunta a garantizar que cada familia pueda acceder a atención profesional sin necesidad de trasladarse grandes distancias, fortaleciendo el sistema de salud local a través de herramientas digitales.

Desde el equipo de trabajo destacaron que se continúa avanzando con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios en cada punto de la comunidad, acercando soluciones concretas a los vecinos.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de modernización del sistema sanitario, con foco en la equidad en el acceso y la innovación tecnológica.