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Avanza la construcción de la nueva Estación de Telemedicina en Patricios

Se recorrió la localidad de Patricios para supervisar el progreso de la futura Estación de Telemedicina de la CEyS, un proyecto que busca acercar la salud digital a los vecinos y vecinas de la comunidad.

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En el marco del desarrollo de nuevas políticas de acceso a la salud  que impulsa la CEyS ‘Mariano Moreno’ , se realizó una recorrida por la localidad de Patricios para evaluar los avances de la construcción de la nueva Estación de Telemedicina.

Durante la jornada, se dialogó con vecinos y vecinas del lugar, quienes pudieron conocer en detalle cómo funcionará este nuevo servicio que incorporará tecnología de vanguardia para la atención médica a distancia. Asimismo, se recogieron inquietudes y expectativas de la comunidad frente a la próxima puesta en funcionamiento del espacio.

La iniciativa apunta a garantizar que cada familia pueda acceder a atención profesional sin necesidad de trasladarse grandes distancias, fortaleciendo el sistema de salud local a través de herramientas digitales.

Desde el equipo de trabajo destacaron que se continúa avanzando con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios en cada punto de la comunidad, acercando soluciones concretas a los vecinos.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de modernización del sistema sanitario, con foco en la equidad en el acceso y la innovación tecnológica.

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