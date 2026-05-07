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Un camión de Pastas y Lácteos llega a Dudignac este sábado

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense ofrecerá productos esenciales de calidad a precios accesibles para los vecinos

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Este sábado 9 de mayo, los vecinos de Dudignac tendrán la oportunidad de acceder a alimentos básicos a precios económicos con la llegada del camión de Pastas y Lácteos, una propuesta promovida por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

El operativo se instalará frente a la Delegación Municipal a partir de las 9:30 de la mañana, donde se ofrecerán productos frescos y de calidad, con el objetivo de facilitar el acceso a alimentos esenciales y acompañar la economía familiar.

La iniciativa forma parte de un programa provincial que recorre distintas localidades acercando productos elaborados por pymes y cooperativas, eliminando intermediarios y garantizando precios más justos tanto para productores como para consumidores.

Desde la organización invitan a los vecinos a acercarse temprano para aprovechar la variedad de productos disponibles y beneficiarse de esta propuesta que busca fortalecer el consumo local y el acceso a alimentos de primera necesidad.

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