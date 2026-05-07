Argentina celebra el Día de la Minería con una apuesta histórica a la transición energética y el desarrollo federal

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En un contexto de creciente demanda mundial de minerales estratégicos para la transición energética, Argentina conmemora este 7 de mayo el Día de la Minería con expectativas récord para una actividad que promete transformarse en uno de los pilares del desarrollo económico nacional.

La fecha recuerda la sanción de la primera Ley de Fomento Minero impulsada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1813, considerada el punto de partida institucional de la actividad extractiva en el país. Más de dos siglos después, el sector atraviesa una etapa de fuerte expansión, impulsada por el litio, el cobre y otros minerales críticos para la electromovilidad y las energías renovables.

Según estimaciones del sector y organismos especializados, las exportaciones mineras argentinas podrían pasar de los US$ 3.200 millones registrados en 2021 a cifras cercanas a los US$ 15.000 o incluso US$ 20.000 millones anuales hacia el final de la década.

San Juan, epicentro de la minería argentina

La provincia de San Juan concentra esta semana la atención de la industria con la realización de la Expo San Juan Minera 2026, uno de los encuentros más importantes del sector en América Latina.

El evento, desarrollado en el Estadio del Bicentenario, reúne a más de 25.000 asistentes, 40 compañías mineras y unas 500 empresas proveedoras vinculadas a servicios, tecnología e industria metalmecánica.

La exposición cuenta además con representación de más de 20 países y pone el foco en proyectos de cobre considerados estratégicos para el futuro argentino, entre ellos Altar, Los Azules y El Pachón.

Dentro de la agenda técnica sobresalen las “Argentina Cobre Sessions”, rondas de negocios y encuentros de perforistas, en una muestra del creciente interés internacional por los recursos minerales del país.

Empleo formal y generación de divisas

Uno de los principales argumentos que impulsa el crecimiento del sector es su capacidad para generar empleo formal y salarios por encima del promedio nacional.

Actualmente, la minería argentina genera más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, con niveles de formalidad cercanos al 95%, especialmente en minería metalífera y litio.

De acuerdo con estimaciones privadas, por cada US$ 1.000 millones adicionales en exportaciones podrían generarse alrededor de 27.000 nuevos empleos formales en todo el país.

Además, los salarios del sector minero llegan a triplicar el promedio de la economía argentina, particularmente en provincias como San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy.

Desarrollo federal y proveedores nacionales

El impacto de la minería ya no se limita únicamente a las provincias cordilleranas. La expansión de proyectos extractivos ha fortalecido cadenas industriales y tecnológicas en distintos puntos del país.

Empresas metalmecánicas, firmas de software, laboratorios, constructoras y compañías de logística participan cada vez más de la cadena de valor minera.

Durante la Expo San Juan Minera 2026 también se desarrollan mesas federales orientadas a ampliar la integración de proveedores nacionales, con el objetivo de que hacia 2035 hasta el 80% de los ingresos generados por exportaciones permanezcan dentro del país.

El desafío de crecer con sostenibilidad

La expansión minera se produce en paralelo a una creciente exigencia social y ambiental respecto de los estándares de producción.

Organismos como el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) destacan que la actividad actual se apoya en mayores controles técnicos, monitoreo ambiental y regulaciones específicas orientadas a garantizar procesos sustentables.

En este escenario, Argentina busca posicionarse como un actor clave en el abastecimiento global de minerales necesarios para la descarbonización de la economía mundial.

El desafío, coinciden especialistas y autoridades, será convertir el potencial geológico en desarrollo económico sostenido, empleo de calidad y crecimiento federal, manteniendo estándares de transparencia y sostenibilidad acordes a las demandas internacionales.