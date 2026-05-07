La ejecución presupuestaria nacional cayó 32% real en abril y profundiza el ajuste en salud, educación y obra pública

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) registró una caída real del 32% al mes de abril de 2026 en comparación con igual período de 2023, según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El relevamiento señala que, aunque se trata de los primeros meses del ejercicio presupuestario, ya se observan señales claras de una política de fuerte contracción del gasto público.

El trabajo destaca que la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, fue uno de los pocos organismos que incrementó su ejecución presupuestaria, con una suba real del 25%. En paralelo, los Servicios de la Deuda Pública concentraron el 11% del gasto total ejecutado, reflejando el peso de los compromisos financieros dentro de la estructura presupuestaria.

El informe identifica recortes significativos en prácticamente todas las áreas del Estado, con especial impacto en salud, ciencia, educación, desarrollo social, transporte y obra pública.

En el área de salud, la Superintendencia de Servicios de Salud mostró una caída del 51%, mientras que distintos hospitales nacionales registraron bajas de entre el 28% y el 53%. También se verificaron reducciones en organismos clave como el Instituto Malbrán (-38%) y la ANMAT (-36%). Además, programas vinculados a prevención y atención sanitaria presentaron caídas de hasta el 100%. En contraste, el INCUCAI registró un incremento real del 118%.

En ciencia y tecnología, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación sufrió un recorte del 84%, acompañado por bajas en el CONICET (-36%), la CONAE (-59%), el Servicio Geológico Minero Argentino (-20%), la Fundación Miguel Lillo (-48%), la CONEAU (-29%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-27%).

La seguridad social y el desarrollo social también aparecen entre las áreas más afectadas.

La ANSES cayó 9% en términos reales, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia redujo su ejecución en un 77% y el INAES en un 83%. Programas como Economía Social y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires mostraron una ejecución nula (-100%). También se registraron fuertes recortes en el Plan Nacional de Primera Infancia (-92%), el Plan Nacional de Protección Social (-99%), Comedores Comunitarios y Merenderos (-54%) y la Prestación Alimentar (-45%).

En educación, el informe señala una paralización total de programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ambos con caída del 100%. Las becas estudiantiles retrocedieron 85%, las acciones de formación docente 95% y la infraestructura y equipamiento escolar 96%.

El ajuste también alcanzó a organismos vinculados al desarrollo productivo y energético. La Comisión Nacional de Energía Atómica cayó 35%, mientras que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad redujo su ejecución en un 38%.

En materia de seguridad y defensa, las fuerzas federales y armadas registraron disminuciones importantes: Policía Federal (-35%), Gendarmería (-31%), Prefectura Naval (-31%), Ejército (-13%), Armada (-17%) y Fuerza Aérea (-17%).

Uno de los capítulos más afectados es el de transporte y obra pública, donde el informe detecta niveles “extremadamente bajos” de ejecución, con caídas de entre el 94% y el 100% en programas de infraestructura, pavimentación, túneles, puentes y obras hidráulicas.

El CEPA concluye que la magnitud del ajuste compromete la continuidad de políticas públicas esenciales y plantea un escenario crítico para la sostenibilidad de programas sociales, sanitarios y productivos en medio de un contexto económico adverso.