General Guido: Kicillof inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en General Guido, donde además puso en funcionamiento el SUM de la Escuela Secundaria N°2. Fue junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y el intendente local, Carlos Rocha.

Al respecto, Kicillof afirmó: “Este nuevo centro de salud, así como el SUM y los paneles solares para las escuelas, eran necesidades impostergables de la comunidad de General Guido”. “Por eso, esta jornada de inauguraciones que traen bienestar a los vecinos y vecinas refuta la premisa fundamental de quienes apuntan a privatizarlo todo: si estas obras no las hacía el Estado, no las iba a hacer nadie”, agregó.

“Como consecuencia de las políticas de Javier Milei estamos viviendo una situación crítica en el sistema de salud: no solo tener una prepaga es inalcanzable para la mayoría, sino que además muchos se quedaron sin trabajo y perdieron el acceso a la obra social”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Frente a ello, en la provincia de Buenos Aires redoblamos los esfuerzos para acompañar a los bonaerenses: seguimos inaugurando centros de salud y, mientras el Gobierno nacional destruye el programa Remediar, nosotros decidimos expandir el programa de entrega de medicamentos gratuitos”.

A partir de una inversión de $2.618 millones, el CAPS “René Favaloro” cuenta con cuatro consultorios para atención general, uno odontológico y uno ginecológico, además de vacunatorio, enfermería, dispensario de medicamentos y SUM. Se trata del N°204 inaugurado durante la gestión y beneficiará a más de 3.200 vecinos y vecinas.

Por su parte, Kreplak afirmó: “La inversión para mejorar el sistema de salud en la Provincia fue uno de los objetivos que nos propusimos desde el primer día y lo estamos cumpliendo: no solo construimos y ampliamos hospitales, sino que también inauguramos 204 centros de atención primaria que, equipados con última tecnología, son el eslabón más cercano al día a día de los vecinos”.

“Quiero agradecer al Gobierno de la provincia por hacer posible este establecimiento que nos permitirá ampliar la asistencia y mejorar la calidad de atención que necesita la comunidad de nuestro distrito”, sostuvo Rocha.

En tanto, Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, inauguraron la ampliación de la Escuela Secundaria N°2 de Labardén que contempló un SUM y un espacio destinado a cocina, dependencias y sanitarios, que será equipado con mobiliario de la Fábrica Provincial.

Además, el Gobernador y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, recorrieron la instalación de paneles solares en la Escuela Primaria N°7 “Mariano Moreno”, que garantiza que el establecimiento rural cuente con electricidad y acceso a internet. Asimismo, se entregó al municipio luminarias led para la vía pública, reflectores para clubes deportivos, bicicletas, bibliotecas ambientales para establecimientos educativos y plantas nativas para espacios verdes del distrito.

Por último, Kicillof afirmó: “En los distritos del interior las y los bonaerenses saben muy bien que un Estado presente es indispensable para ampliar sus derechos y generar mejores oportunidades”. “Aquí no hay lugar para la motosierra, que solo genera vacío, indiferencia y exclusión: en la Provincia trabajamos para que todos y todas tengan más y mejor salud, educación, seguridad y trabajo”, concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo; el senador provincial Jorge Paredi; los intendentes de Chascomús, Javier Gastón; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el concejal de General Pueyrredon Gustavo Pulti; funcionarios y funcionarias municipales.