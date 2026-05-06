Alerta a muy corto plazo por tormentas fuertes en el centro bonaerense

Según el informe oficial, actualmente continúan formándose tormentas aisladas en gran parte del territorio bonaerense, algunas de ellas con características fuertes e incluso severas de manera puntual. En ese contexto, se prevé que en las próximas horas sigan desarrollándose fenómenos de forma localizada sobre la zona comprendida por los partidos de 25 de Mayo, Nueve de Julio, Bolívar, Bragado, General Alvear y Saladillo.

Los especialistas señalaron que las tormentas más intensas podrían estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas y rurales. Además, no se descarta la caída de granizo de distintos tamaños y ráfagas de viento fuertes en sectores puntuales.

El organismo meteorológico indicó además que, con el avance de las horas y especialmente hacia la noche, la zona de generación de tormentas tenderá a desplazarse progresivamente hacia el este de la provincia.

Ante este panorama, se recomienda a la población permanecer atenta a las actualizaciones oficiales, evitar circular durante las tormentas más intensas y resguardar vehículos y objetos que puedan verse afectados por el viento o el granizo.