Ludoteca gratuita en el Barrio Diamantina

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario, da inicio a la propuesta destinada a las infancias: la ludoteca “Mundo de amigos y amigas”, un espacio pensado para el encuentro, el juego y la creatividad.

La actividad se desarrollará todos los miércoles de 16:15 a 17:30 horas en la Sociedad de Fomento del Barrio Diamantina, ubicada en la intersección de Juan XXIII y Cavallari.

El espacio está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 11 años inclusive, y tiene como objetivo promover el desarrollo integral a través de propuestas lúdicas, recreativas y participativas.

La iniciativa es gratuita y no requiere inscripción previa.