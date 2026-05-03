Frío intenso este domingo: la mínima es de -1° y la semana tendrá un rápido repunte hasta los 23°

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Nueve de Julio atraviesa este domingo 3 de mayo la mañana más frías en lo que va del año. De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima fue de -1°C, mientras que la máxima prevista para hoy alcanzará los 18°, en una jornada con cielo soleado y poca nubocidad, aire seco y condiciones estables.

A las últimas horas de la actualización meteorológica, la temperatura se ubicaba en 7,7°, con una humedad del 70%, presión de 1018 hPa, viento en calma y una visibilidad de 15 kilómetros.

El marcado descenso térmico responde al avance de una masa de aire frío que afectó durante el fin de semana largo a gran parte del centro del país, dejando amaneceres muy fríos en la provincia de Buenos Aires y la región pampeana, con condiciones propicias para heladas.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene durante este domingo alertas por fuertes vientos en sectores de la Patagonia, especialmente sobre Chubut y zonas de Río Negro y Neuquén, donde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En paralelo, el noreste argentino continúa bajo condiciones inestables tras las fuertes tormentas registradas entre viernes y sábado en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde hubo intensa actividad eléctrica, caída de granizo, abundante lluvia y fuertes ráfagas.

Cómo seguirá el tiempo en Nueve de Julio

Tras el frío extremo en el comienzo de este domingo, el inicio de semana traerá un marcado ascenso térmico:

Lunes: mínima de 6° y máxima de 23°

mínima de 6° y máxima de 23° Martes: mínima de 12° y máxima de 23°

mínima de 12° y máxima de 23° Miércoles: mínima de 13° y máxima de 22°, con lluvias aisladas de variada intensidad

mínima de 13° y máxima de 22°, con lluvias aisladas de variada intensidad Jueves: mínima de 15°C y máxima de 21°

mínima de 15°C y máxima de 21° Viernes: mínima de 6° y máxima de 14°C, con lluvias hacia la noche

mínima de 6° y máxima de 14°C, con lluvias hacia la noche Sábado: mínima de 6° y máxima de 13°, con chaparrones durante la madrugada y la mañana

De esta manera, tras un domingo plenamente otoñal e incluso con características invernales durante las primeras horas, Nueve de Julio tendrá una semana cambiante: primero con temperaturas agradables y luego con el regreso de la inestabilidad hacia el cierre de la semana.