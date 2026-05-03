ADEPA reclamó respeto por la prensa en el Día Mundial de la Libertad de Prensa

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) difundió un comunicado en el que instó a los poderes del Estado y a la sociedad a valorar y proteger el trabajo de los periodistas.

La entidad remarcó que el ejercicio del periodismo sin restricciones ni presiones constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático. En ese sentido, sostuvo que el acceso a la información pública, la posibilidad de investigar y difundir hechos de interés general, y el respeto hacia la tarea periodística son condiciones esenciales para fortalecer la transparencia institucional.

ADEPA también alertó sobre las consecuencias de los discursos hostiles contra medios y trabajadores de prensa. Según señaló, las agresiones verbales, descalificaciones y cualquier forma de hostigamiento perjudican no solo a quienes ejercen la profesión, sino también al debate público y a la convivencia democrática.

Asimismo, destacó que quienes ocupan cargos públicos tienen una responsabilidad especial en promover el respeto por la diversidad de opiniones, aceptar el disenso y garantizar el escrutinio periodístico como parte del funcionamiento republicano.

La organización recordó además que la libertad de expresión y el acceso a la información son derechos de toda la ciudadanía, por lo que consideró necesario generar condiciones para que el periodismo pueda desarrollarse con independencia y sin presiones indebidas.

En ese contexto, ADEPA renovó su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y convocó a todos los sectores a fortalecer una cultura democrática basada en el respeto, la pluralidad de voces y la libertad de expresión.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, a partir de una recomendación de la UNESCO. La fecha recuerda la Declaración de Windhoek, firmada en 1991 en Namibia, que estableció principios fundamentales para promover una prensa libre, plural e independiente en todo el mundo.