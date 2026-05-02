La Cooperativa Eléctrica de Gral Viamonte incorporó un drone de última generación con inteligencia artificial para controlar líneas eléctricas

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Con el objetivo de modernizar las tareas de mantenimiento y seguir mejorando la calidad del servicio, la Cooperativa Eléctrica de Gral. Viamonte con sede en Los Toldos, incorporó un drone de última generación equipado con cámara térmica, inteligencia artificial y telémetro láser para la inspección aérea de líneas e instalaciones eléctricas.

La nueva herramienta permitirá detectar anomalías que muchas veces no son visibles desde tierra, como puntos calientes, conexiones defectuosas, pérdidas de energía o sobrecargas que podrían derivar en futuras fallas dentro del sistema eléctrico.

Uno de los aspectos más destacados del equipo es su sistema de inteligencia artificial integrada, capaz de identificar irregularidades con mayor precisión y anticipar posibles problemas antes de que afecten el suministro eléctrico.

Además, el drone cuenta con telémetro láser, una tecnología clave para planificar nuevos tendidos eléctricos con mayor exactitud, optimizando mediciones y facilitando el diseño de futuras obras de infraestructura.

Gracias a esta incorporación, la Cooperativa podrá realizar controles más rápidos, precisos y seguros, optimizando los trabajos preventivos y reduciendo riesgos para el personal técnico, tanto en zonas urbanas como rurales.

El gerente de la institución, Alejandro Gil, destacó que esta incorporación forma parte de un proceso de modernización permanente.

“Hoy la energía necesita innovación, planificación y prevención. Este drone representa una inversión importante en tecnología aplicada al servicio eléctrico, porque nos permite anticiparnos a problemas antes de que impacten en nuestros asociados”, señaló.

Además, remarcó que este tipo de herramientas “mejoran los tiempos de respuesta, optimizan recursos y elevan la calidad del trabajo técnico que realiza la Cooperativa”.

Por su parte, el responsable de la Oficina Técnica, Agustín Ozan, explicó que el drone cuenta con un sistema de inspección térmica capaz de detectar variaciones de temperatura en conductores, empalmes y equipos eléctricos.

“La cámara térmica nos permite identificar puntos críticos en la red sin necesidad de interrumpir el servicio. Podemos inspeccionar kilómetros de líneas en poco tiempo y acceder a sectores complejos de manera mucho más segura”, explicó.

Asimismo, sostuvo que esta tecnología será fundamental para fortalecer el mantenimiento preventivo y la planificación de futuras obras.

“Detectar una anomalía antes de que se transforme en una falla es clave. Esto nos permite trabajar con más eficiencia, reducir riesgos y brindar un mejor servicio a nuestros asociados”, agregó.

La incorporación de este nuevo drone se suma al proceso de inversión tecnológica que viene desarrollando la Cooperativa para fortalecer la infraestructura eléctrica y acompañar el crecimiento de la demanda energética.

Con estas acciones, la institución continúa apostando a la innovación como una herramienta fundamental para brindar un servicio más eficiente, seguro y confiable para toda la comunidad.