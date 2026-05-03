Cadena Nueve celebra 17 años fortaleciendo un servicio informativo

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Este 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Cadena Nueve celebra su 17º aniversario consolidando una trayectoria marcada por la coherencia, la responsabilidad informativa y el compromiso con su comunidad.

Fundado el 3 de mayo de 2009 por el Dr. Gustavo Tinetti, el medio nació con una visión clara: ofrecer un periodismo profesional, plural y profundamente arraigado en la realidad local, regional y bonaerense. Su creador no solo aporta una sólida formación académica, sino también una vasta experiencia en medios de alcance nacional. Tinetti se desempeñó como periodista en Canal 13, Radio El Mundo, Radio Argentina y Radio Rivadavia, además de ser corresponsal de destacadas emisoras del país.

A ello se suma su perfil investigador como autor de la obra “La Noticia en Imagen”, publicada en 1990 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, España, una referencia que refleja su mirada sobre el ejercicio periodístico y la construcción de la información donde la imágen ‘habla’.

Con esa base, eligió desarrollar su actividad en Nueve de Julio, convencido de que las ciudades del interior merecen contar con profesionales formados en todas las áreas y disciplinas. Su apuesta por la ciudad y la región respondió a una convicción profunda: el acceso a información de calidad es un pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de las comunidades.

A lo largo de estos 17 años, Cadena Nueve – primer diario digital de Nueve de Julio y uno de los pioneros de la zona – ha sostenido ese espíritu fundacional, adaptándose a los cambios tecnológicos y ampliando su presencia digital a través de su plataforma online, sin perder de vista su esencia: informar con rigor, independencia y cercanía.

En un contexto donde la libertad de prensa enfrenta desafíos constantes, este nuevo aniversario no solo invita a celebrar el camino recorrido, sino también a renovar el compromiso con un periodismo que contribuya al fortalecimiento democrático y el desarrollo regional.

Cadena Nueve continúa así su recorrido, con la misma convicción que inspiró su nacimiento: ser una voz confiable, comprometida y al servicio de la comunidad y la región.