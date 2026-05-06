El Karting del Centro llega a Nueve de Julio con fuerza de motores y público al circuito del Autódromo

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El rugido de los motores volverá a sentirse con fuerza en el kartódromo del Automoto Club Nuevejuliense durante el próximo fin de semana del 9 y 10 de mayo, cuando la ciudad de Nueve de Julio reciba la tercera fecha 2026 del Karting del Centro, considerado el máximo exponente del karting argentino sobre tierra.

En el marco del 56º aniversario de la institución, el evento promete convertirse en una verdadera fiesta del automovilismo regional y nacional, con la presencia de pilotos provenientes de distintos puntos de la provincia y del país, quienes buscarán protagonizar un espectáculo de alto nivel deportivo.

Desde hace varias semanas, integrantes del Automoto Club Nuevejuliense trabajan intensamente en el predio del Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, realizando mejoras generales en el circuito, acondicionamiento de boxes y espacios destinados a equipos y público, además de distintas tareas de mantenimiento y puesta en valor del kartódromo.

La actividad oficial comenzará el viernes con la apertura del predio a las 13 horas y el inicio de las inscripciones desde las 15. El sábado la acción en pista se iniciará a las 8:40 con las pruebas libres cronometradas, luego de las inscripciones previstas desde las 7, para dar paso posteriormente a las clasificaciones y series de las diferentes divisionales.

El domingo continuará la competencia desde las 8:30 con las series restantes, mientras que las finales comenzarán a disputarse a partir de las 9:45. La jornada contará además con transmisión en vivo y se espera una importante convocatoria de público.

Serán trece las categorías que integrarán el espectáculo deportivo: 150 cc Menores, 150 cc Máster, KMX Junior, 250 cc Máster, KMX Juvenil, KMX Senior, Directo Escuela, 150 cc Juveniles, KMX Máster, 250 cc Juvenil, 390 cc Escuela, Súper Máster y Cajeros, conformando un nutrido parque automotor y una programación cargada de actividad.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad y a los aficionados del automovilismo a acompañar este importante acontecimiento deportivo, que volverá a posicionar a Nueve de Julio como uno de los principales escenarios del karting de tierra de la región.

El fin de semana combinará deporte, pasión fierrera y entretenimiento familiar, en una nueva cita que promete emociones de principio a fin en el tradicional trazado nuevejuliense.