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Carlos Tejedor es sede del Torneo Provincial de Newcom femenino +50

Seis equipos competirán este domingo desde las 9 por un lugar en el Campeonato Argentino de Ituzaingó, Corrientes y uno es 'Millonario'

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Este domingo 10, desde las 9 de la mañana, se disputará en la ciudad de Carlos Tejedor el Torneo Provincial de Newcom femenino categoría +50, un certamen que reunirá a seis equipos bonaerenses y que otorgará clasificación para el Torneo Argentino a realizarse en Ituzaingó.

La competencia es organizada por la Federación Bonaerense de Vóley, la Secretaría de Newcom y la FEVA, junto con la Dirección Municipal de Deportes local.

Los equipos participantes fueron divididos en dos zonas. En la Zona “A” competirán el representativo de Carlos Tejedor, Las Flores y Trenque Lauquen, mientras que la Zona “B” estará integrada por los conjuntos del Club Atlético y del CEF 101, ambos de 9 de Julio, además del equipo de Tandil.

La modalidad del torneo establece una primera fase por puntos dentro de cada grupo y posteriormente la disputa de los play offs, instancia que definirá a los clasificados al certamen nacional.

En tanto, el Club Atlético dio a conocer la lista de jugadoras que integrarán su plantel para esta competencia. El equipo estará conformado por Daniela Aniassi, Luciana Amendolara, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Karina De Buono, Verónica Mallemaci, Gisel Morel, Fany Mortarini y Marisel Oyarzábal, bajo la dirección técnica de Susana Reale.

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