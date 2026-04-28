martes, abril 28, 2026
15 C
Nueve de Julio
martes, abril 28, 2026
15 C
Nueve de Julio
Newcom

Importante preparación del equipo de Newcom del Club Atlético rumbo a torneos nacionales y provinciales

El conjunto mixto +50 del Club Atlético recibió al poderoso equipo +40 de 5AM de Buenos Aires en una exigente jornada de entrenamiento, pensando en las importantes competencias que afrontará en los próximos meses

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El equipo de Newcom mixto +50 del Club Atlético tuvo el pasado sábado una valiosa jornada de entrenamiento al recibir al conjunto +40 de 5AM, equipo que entrena en el Club Alberdi y que es considerado probablemente el número uno de la ciudad de Buenos Aires en esta disciplina.

El encuentro representó una experiencia de gran importancia para el plantel local, ya que se enfrentó a jugadores con aproximadamente diez años menos de edad, lo que implicó una dinámica de juego diferente, mayor velocidad y una exigencia física y táctica superior.

Desde el cuerpo técnico destacaron que este tipo de partidos de preparación permiten elevar el nivel competitivo del equipo nuevejuliense y ajustar detalles de cara a una agenda cargada de compromisos oficiales en las próximas semanas.

Entre los principales desafíos que afrontará el conjunto se encuentra el Torneo Súper 8, que reunirá equipos de Córdoba, Mendoza, San Luis y Buenos Aires, y se disputará los días 17, 18 y 19 de mayo en Córdoba.

Además, participará en el Torneo Oficial Provincial organizado por la Federación Bonaerense de Newcom (FBN) y la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), previsto para los días 23 y 24 de mayo en Trenque Lauquen.

Finalmente, el gran objetivo será el Torneo Oficial Argentino de FEVA, que se desarrollará del 3 al 6 de julio en Santiago del Estero, donde buscarán seguir consolidando su crecimiento deportivo y representar de la mejor manera a Nueve de Julio.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6206

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR