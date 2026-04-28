Importante preparación del equipo de Newcom del Club Atlético rumbo a torneos nacionales y provinciales

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El equipo de Newcom mixto +50 del Club Atlético tuvo el pasado sábado una valiosa jornada de entrenamiento al recibir al conjunto +40 de 5AM, equipo que entrena en el Club Alberdi y que es considerado probablemente el número uno de la ciudad de Buenos Aires en esta disciplina.

El encuentro representó una experiencia de gran importancia para el plantel local, ya que se enfrentó a jugadores con aproximadamente diez años menos de edad, lo que implicó una dinámica de juego diferente, mayor velocidad y una exigencia física y táctica superior.

Desde el cuerpo técnico destacaron que este tipo de partidos de preparación permiten elevar el nivel competitivo del equipo nuevejuliense y ajustar detalles de cara a una agenda cargada de compromisos oficiales en las próximas semanas.

Entre los principales desafíos que afrontará el conjunto se encuentra el Torneo Súper 8, que reunirá equipos de Córdoba, Mendoza, San Luis y Buenos Aires, y se disputará los días 17, 18 y 19 de mayo en Córdoba.

Además, participará en el Torneo Oficial Provincial organizado por la Federación Bonaerense de Newcom (FBN) y la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), previsto para los días 23 y 24 de mayo en Trenque Lauquen.

Finalmente, el gran objetivo será el Torneo Oficial Argentino de FEVA, que se desarrollará del 3 al 6 de julio en Santiago del Estero, donde buscarán seguir consolidando su crecimiento deportivo y representar de la mejor manera a Nueve de Julio.