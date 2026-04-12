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Equipo 9 FEM se consagró campeón provincial en +60 Femenino

Tras una jornada intensa en Tandil, las jugadoras de la categoría +60 lograron el título en el torneo provincial organizado por FEVA, asegurando además su participación en el Argentino de Zapala

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El equipo 9 FEM demostró su garra y experiencia en el torneo provincial femenino de Newcom categoría +60, organizado por la Federación de Voleibol de la Provincia (FEVA) en la ciudad de Tandil.

Después de una jornada cargada de emociones, el equipo se enfrentó en semifinales al conjunto “Cadetes” de Mar del Plata, en un partido parejo que se definió en tie break. La victoria permitió al equipo clasificar a la gran final, donde esperaba el fuerte equipo “Las Fénix” de La Flores. El partido final fue intenso y nuevamente se definió en tie break, con la fortuna del lado de las campeonas.

El equipo estuvo conformado por Maria Elena Canusso, Adriana Guardia, Sonia Alonso, Marina Callegaro, Graciela Frandsen, Silvina Gimenez, Sara López y Cecilia Aramburu, bajo la dirección técnica de Diego Barrionuevo.

Con este triunfo, el equipo 9 FEM asegura su participación en el Campeonato Argentino de Newcom a disputarse en Zapala, continuando así con su camino de éxitos en la categoría +60.

 

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