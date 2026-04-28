María Elena Bidart: “La educación construye futuro y debemos generar oportunidades para cada joven del interior”

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En diálogo con Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, María Elena Bidart, una de las principales impulsoras del II Congreso de Educación de CARBAP, explicó la importancia de esta nueva edición que se desarrollará mañana en Tandil bajo el lema “La educación construye futuro”, una consigna que sintetiza una visión estratégica sobre el presente y el futuro de las comunidades rurales.

La iniciativa, organizada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), no solo pone el foco en la producción agropecuaria, sino también en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo territorial: la educación.

Bidart explicó que dentro de la estructura de trabajo de CARBAP existen distintas comisiones temáticas, y la de Educación ha sido históricamente una de las más importantes.

“Siempre estuvo presente, como la de granos, ganadería o lechería. La educación es una bandera fundamental cuando pensamos en producción y en el desarrollo de nuestros pueblos”, señaló.

Desde hace años, las escuelas rurales encuentran en CARBAP un referente para canalizar reclamos vinculados a caminos rurales, transporte escolar, conectividad, falta de clases y otras problemáticas que afectan directamente la calidad educativa en la ruralidad.

Pero además de atender la coyuntura, la entidad busca proyectar hacia adelante.

“Tenemos dos grandes ejes de trabajo: uno es resolver las demandas urgentes que surgen desde las rurales, y el otro es pensar proyectos de largo plazo, para que no nos consuma solamente la urgencia”, explicó.

En ese marco, el Congreso de Educación busca abordar dos desafíos centrales.

Por un lado, fortalecer a las escuelas agrotécnicas mediante la articulación entre rurales, empresas privadas y actores territoriales, para que los estudiantes accedan a tecnología y herramientas actualizadas que les permitan egresar con una formación acorde a las exigencias productivas actuales.

Por otro, trabajar sobre la llamada educación no formal: jóvenes que ya no están dentro del sistema educativo tradicional, ya sea porque no terminaron la secundaria o porque aún no encuentran un rumbo definido tras finalizarla.

“Queremos generar capacitaciones junto a municipios, ONGs y sectores privados para que esos jóvenes encuentren herramientas concretas para insertarse laboralmente”, sostuvo.

Bidart destacó que muchos de estos proyectos ya existen de manera aislada en distintas localidades, pero el gran objetivo de CARBAP es generar una red que permita replicarlos de forma simultánea en todo el territorio.

“Una de las mayores fortalezas que tiene CARBAP es su territorialidad. Son más de 100 rurales activas en dos provincias. Lo que se impulse desde acá puede bajar rápidamente a muchísimos pueblos del interior”, remarcó.

La dirigente valoró especialmente la presencia confirmada de las ministras de Educación de Buenos Aires y La Pampa, lo que representa un fuerte respaldo institucional.

“Que ambas ministras estén presentes demuestra que entienden que esto se resuelve en conjunto. La educación y el futuro de nuestros jóvenes requieren trabajo articulado”, afirmó.

El Congreso también contará con experiencias inspiradoras de distintos puntos del país.

Entre ellas estará Gloria Cisneros, una docente del impenetrable chaqueño reconocida internacionalmente y finalista entre los mejores docentes del mundo, quien compartirá su experiencia educativa en contextos de extrema vulnerabilidad.

“Si Gloria puede transformar realidades en el Chaco profundo, cómo no vamos a poder nosotros en provincias productivas como Buenos Aires y La Pampa”, expresó Bidart.

También participará Demian, creador de la ONG Semillero Digital, que trabaja formando jóvenes de barrios vulnerables para insertarlos laboralmente en empresas tecnológicas y multinacionales.

Además, se presentará la experiencia de Fundación Encender, en Quemú Quemú, La Pampa, donde productores rurales decidieron dejar de reclamar por la falta de mano de obra capacitada y crearon una ONG que hoy ofrece capacitaciones avaladas por el Ministerio de Educación y la Universidad de La Pampa.

“Eso es lo que queremos mostrar: buenas noticias, experiencias concretas, casos de éxito replicables. Cuando tres o cuatro actores se ponen de acuerdo y miran para adelante, las transformaciones suceden”, afirmó.

Durante la entrevista también se abordó la preocupación creciente por el uso de las redes sociales y los riesgos que enfrentan niños y adolescentes frente a situaciones de acoso, manipulación y delitos digitales.

Bidart reconoció que se trata de una problemática compleja que interpela a toda la sociedad.

“Los adultos estamos muchas veces en desventaja frente a los jóvenes en el manejo de la tecnología. Por eso todos tenemos responsabilidad: familias, docentes, instituciones y medios de comunicación”, señaló.

Finalmente, invitó a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, productores y vecinos interesados a participar de manera presencial o virtual.

El Congreso se desarrollará en la Sociedad Rural de Tandil desde las 8:30, con acreditación y apertura oficial a las 9 de la mañana. También podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de CARBAP.

Además, quienes participen podrán obtener certificado de asistencia, ya que el evento fue declarado de interés provincial tanto en Buenos Aires como en La Pampa.

“Ya podemos decir que es un éxito. Hay más de 250 personas inscriptas y una enorme expectativa. No queremos que nadie se lo pierda porque la educación realmente construye futuro”, concluyó María Elena Bidart.