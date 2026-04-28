Jugar para escuchar: esencial para fortalecer el vínculo con nuestros hijos

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La licenciada Sofía Guaragna volvió a compartir una nueva clase de la propuesta “Escuela para Padres”, que se emite todos los martes a las 9 de la mañana, y esta vez puso el foco en una herramienta fundamental para el vínculo familiar: el juego como puente para conocer, acompañar y guiar a los hijos.

Durante la charla, Guaragna explicó que muchas veces los adultos intentan saber cómo están sus hijos a través de preguntas rápidas y en medio de otras actividades, sin generar קודם un espacio de confianza real. “Estamos cocinando y preguntamos ‘¿cómo te fue en la escuela?’, pero sin mirar, sin prestar atención plena. Así no funciona”, señaló.

La profesional remarcó que el juego permite justamente crear ese espacio cuidado donde el niño se relaja, baja defensas y puede expresar lo que siente. “Un psicólogo infantil trabaja con el juego porque ahí el niño proyecta todo lo que le pasa. Los padres también pueden hacerlo desde casa, sin invadir, simplemente sentándose a compartir ese momento”, explicó.

Según detalló, si un niño juega con muñecos, autitos o Barbies, allí aparecen escenas cotidianas que reflejan emociones, conflictos y vivencias. En lugar de preguntar directamente por qué está enojado, se puede intervenir dentro del juego: “Si una Barbie está enojada y otro personaje le pregunta qué pasó, el niño ahí responde desde un lugar más cuidado y natural”.

Además, advirtió sobre el uso excesivo de plataformas como Roblox, Fortnite, Discord, TikTok, Instagram o Snapchat, especialmente cuando se utilizan sin supervisión adulta. Señaló que estos entornos generan hiperestimulación, respuestas rápidas de dopamina, violencia naturalizada y también riesgos vinculados al grooming, el bullying digital y la sobreexposición.

“Todo lo que se repite se aprende. Si un niño pasa horas jugando a atropellar zombies o viendo violencia como entretenimiento, eso deja huella”, sostuvo.

Como alternativa, propuso recuperar juegos clásicos de los años 90 como Mario Bros, Circus, Sim City, juegos de mesa, cartas y dinámicas familiares que permitan compartir tiempo de calidad. “No se trata de volver al pasado, sino de rescatar espacios donde haya espera, paciencia, estrategia y conversación”, expresó.

Entre sus recomendaciones también destacó juegos de mesa accesibles, como memotest, ajedrez, damas o propuestas de cartas para hablar de emociones, ideales para generar conversaciones profundas con adolescentes y niños.

Finalmente, dejó una pregunta para que cada familia reflexione: “¿Qué hacemos nosotros con nuestro tiempo libre? Porque los hijos aprenden por repetición y también por observación. Si nos ven todo el día con el celular, eso también se aprende”.

La Escuela para Padres continúa cada martes con nuevas temáticas vinculadas a la crianza, la tecnología, los límites y el acompañamiento emocional, invitando a madres y padres a repensar su rol desde una mirada más presente y consciente.