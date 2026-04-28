AFAPDi invita a su gran feria de invierno solidaria

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Con la llegada de los primeros fríos, la Asociación Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad de Nueve de Julio (AFAPDi) organiza una nueva feria solidaria pensada para ayudar a la comunidad y seguir fortaleciendo su importante labor social.

Los días 1 y 2 de mayo, desde las 14 horas, vecinos y vecinas podrán acercarse a Frondizi 1189 para disfrutar de una verdadera explosión de prendas de invierno, con ropa para todas las edades y a precios muy accesibles.

La propuesta invita a renovar el guardarropa de cara a la temporada invernal, encontrando abrigos, sweaters, camperas y muchas más opciones que combinan calidad, buenos precios y solidaridad.

Desde la organización destacan que cada compra representa una colaboración directa con el trabajo que AFAPDi lleva adelante acompañando a personas con discapacidad y sus familias en la ciudad.

Además, quienes deseen colaborar con donaciones también pueden hacerlo comunicándose con:

Analía: 2317 454715

María Laura: 2317 471174

“Traé tu bolsa y llenala de buena onda y calorcito invernal”, expresaron desde la institución, invitando a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta solidaria.

AFAPDi continúa trabajando con compromiso y dedicación, y una vez más abre sus puertas para compartir una iniciativa que une ayuda, inclusión y participación comunitaria.