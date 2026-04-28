ARBA ya incorporó a más de 12 mil pymes al sistema que reduce saldos a favor en Ingresos Brutos

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Más de 12 mil pequeñas y medianas empresas bonaerenses ya se adhirieron al régimen “Riesgo Cero, SAF Cero” impulsado por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), una iniciativa que busca evitar la acumulación de saldos a favor en el impuesto sobre los Ingresos Brutos y aliviar la carga financiera del sector productivo.

La adhesión se registró durante el primer trimestre de 2026 y refleja el interés de comercios, industrias y prestadores de servicios por acceder a un esquema que permite mejorar el flujo de fondos y reducir distorsiones tributarias.

Según explicó ARBA, el régimen introduce un sistema de ajuste automático de las alícuotas de retención y percepción, que se adecúan de manera dinámica según el perfil fiscal de cada contribuyente. De esta manera, se busca evitar que las empresas paguen anticipadamente montos superiores a los que realmente les corresponde tributar, una situación que históricamente generó inmovilización de recursos y dificultades financieras, especialmente para las pymes.

El subdirector ejecutivo de Recaudación y Catastro de ARBA, Federico Gosman, destacó el impacto positivo de la medida y remarcó su importancia en el actual contexto económico.

“Estamos viendo una muy buena respuesta por parte de las pymes bonaerenses, porque este régimen permite corregir una problemática histórica que afectaba la liquidez de muchas empresas. La posibilidad de evitar la acumulación de saldos a favor representa un alivio concreto para quienes producen, invierten y generan empleo en la provincia”, señaló el funcionario.

Gosman explicó además que el nuevo esquema mejora la equidad tributaria, ya que cada contribuyente tributa en función de su realidad fiscal y no sobre estimaciones que muchas veces terminaban generando sobrecargas.

Desde ARBA subrayaron que “Riesgo Cero, SAF Cero” forma parte de una estrategia integral orientada a simplificar procesos, fortalecer el cumplimiento voluntario y acompañar al entramado productivo bonaerense, especialmente a los sectores de menor escala que suelen enfrentar mayores restricciones financieras.

La Agencia continúa promoviendo la inscripción al régimen y destacó que la adhesión puede realizarse de manera ágil a través de los canales digitales del organismo, sin necesidad de trámites presenciales.

Con esta política, el gobierno provincial apunta a sostener la actividad económica y brindar herramientas concretas para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, uno de los motores centrales de la producción y el empleo en Buenos Aires.