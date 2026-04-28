La ciudad perdida de Riobamba: el terremoto que la sepultó y la arqueología rescató

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El 4 de febrero de 1797, a las once y media de la mañana, la tierra tembló con una violencia pocas veces registrada en la historia de América Latina. En el centro de lo que hoy es Ecuador, el terremoto de Riobamba —estimado por sismólogos modernos en magnitud 8.3— destruyó por completo la ciudad colonial fundada en el siglo XVI, dejó entre 12.000 y 40.000 muertos, y provocó un fenómeno tan extraordinario como aterrador: el desplazamiento de cerros enteros y enormes deslizamientos de tierra que transformaron para siempre el paisaje.

La antigua Riobamba desapareció. No solo por la destrucción física, sino porque sus habitantes decidieron abandonarla. La ciudad fue trasladada unos veinte kilómetros al norte, a un terreno considerado más seguro, donde hoy se levanta la actual Riobamba. En el sitio original, lo que quedó fue silencio, polvo y una ciudad enterrada bajo toneladas de escombros.

Durante más de dos siglos, ese lugar permaneció casi intacto.

Hoy, en lo que actualmente es Cajabamba, en la provincia de Chimborazo, excavaciones arqueológicas están devolviendo a la superficie fragmentos de aquella ciudad perdida. Restos de cerámica española del siglo XVIII, herramientas de trabajo, muros que aún conservan la distribución original de las viviendas, clavos, vasijas y fragmentos de vidrio soplado traído desde Europa a través de las rutas comerciales coloniales forman parte de los hallazgos.

No se trata de tesoros espectaculares ni de piezas de oro, sino de algo mucho más valioso para los investigadores: la posibilidad de reconstruir la vida cotidiana de una ciudad andina colonial justo antes de que desapareciera.

Los arqueólogos destacan que Riobamba representa un caso excepcional en América Latina. A diferencia de otros sitios históricos, aquí el desastre natural actuó como una cápsula del tiempo. El terremoto destruyó, pero también preservó. Al quedar sellada bajo los escombros y sin nuevas construcciones encima, la antigua ciudad conservó intacta gran parte de su estratigrafía colonial.

La arqueología colonial sigue siendo uno de los campos menos explorados en la región. Mientras las civilizaciones prehispánicas suelen concentrar la mayor atención, inversión y difusión pública, los siglos de la colonia española —entre 1500 y 1800— permanecen relativamente relegados, pese a haber moldeado profundamente las estructuras sociales, económicas y culturales que aún persisten en América Latina.

Riobamba ofrece una oportunidad única para estudiar ese período. Es como encontrar un libro cerrado exactamente en una página específica del siglo XVIII.

Los relatos de los sobrevivientes del terremoto describen escenas que durante años parecieron exageraciones, pero que hoy la geología confirma: licuefacción del suelo, derrumbes masivos, montañas que parecían “caminar” y el bloqueo temporal del río Chambo por un gigantesco deslizamiento. Incluso el volcán Tungurahua habría incrementado su actividad tras el sismo.

Cinco años después de la tragedia, en 1802, el científico y explorador alemán Alexander von Humboldt recorrió la zona y dejó uno de los testimonios más valiosos sobre el desastre. Documentó campos aún devastados, cambios en el relieve y los efectos persistentes del terremoto sobre el territorio.

Sin embargo, Humboldt no pudo ver lo que permanecía oculto bajo tierra: la vida detenida en el instante mismo de la catástrofe.

Para los especialistas, estudiar Riobamba no significa solo reconstruir un desastre natural, sino también comprender una etapa histórica muchas veces reducida a un simple puente entre el mundo indígena y la independencia.

“La colonia no fue un paréntesis”, sostienen los investigadores. Fue el período en el que se consolidaron ciudades, sistemas productivos, lenguas, jerarquías sociales y mezclas culturales que todavía definen a América Latina.

La ciudad enterrada bajo Cajabamba no es únicamente la memoria de una tragedia. Es también el archivo silencioso de una sociedad que ayudó a construir el presente y que, gracias a la arqueología, comienza finalmente a contar su historia.