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Día Mundial de la Propiedad Intelectual: proteger la innovación

Cada 26 de abril se conmemora esta fecha impulsada por la OMPI para destacar la importancia de resguardar las invenciones, marcas y diseños que generan valor, riqueza y progreso en una economía cada vez más sustentada en los bienes intangibles

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