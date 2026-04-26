Día Mundial de la Propiedad Intelectual: proteger la innovación

Cada 26 de abril, coincidiendo con la entrada en vigor del convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 1970, se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial, una fecha que invita a reflexionar sobre la necesidad de proteger las invenciones tecnológicas, las marcas, los diseños y todos aquellos signos distintivos que utilizan empresas y particulares para posicionar sus productos y servicios en el mercado.

Lejos de ser una cuestión exclusiva de especialistas o grandes corporaciones, la propiedad industrial forma parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en países inmersos en la llamada cuarta revolución industrial, donde la innovación y el conocimiento ocupan un lugar central en la economía.

Patentes, marcas, diseños industriales, secretos empresariales y otros instrumentos legales permiten no solo reconocer el esfuerzo creativo, sino también garantizar su protección jurídica. Sin esa cobertura legal, el valor de una invención o creación puede diluirse rápidamente, perdiendo su capacidad de generar riqueza y desarrollo.

La propiedad industrial encierra una doble dimensión inseparable: por un lado, las creaciones intelectuales impulsan avances significativos en la sociedad y favorecen el progreso colectivo; por otro, requieren una defensa legal que asegure a sus autores el derecho exclusivo sobre su uso y explotación.

Especialistas en la materia señalan que para que aflore el verdadero valor económico de una creación resulta imprescindible ejercer un monopolio jurídico sobre ella. Esto implica identificar claramente la invención y registrarla adecuadamente. Del mismo modo que sería impensable construir un edificio y no reclamar su propiedad, también resulta esencial acudir al derecho para proteger una innovación tecnológica, una marca o un diseño.

El crecimiento de una sociedad moderna también puede medirse por la confianza de sus ciudadanos en los bienes intangibles. Se trata de una forma de propiedad que genera valor, riqueza y progreso sostenido. Desde finales del siglo XIX, el trabajo de juristas, legisladores e instituciones especializadas ha permitido consolidar marcos normativos sólidos y oficinas de propiedad industrial en todo el mundo.

Hoy resulta imposible hablar de una estrategia empresarial competitiva sin mencionar figuras como la marca de la Unión Europea, la marca internacional, el Convenio de la Unión de París, la patente europea, la solicitud PCT o el secreto industrial, entre otros instrumentos fundamentales para la protección de activos intangibles.

La tendencia global confirma esta transformación económica: actualmente, más del 50% del valor de las empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial está constituido por bienes intangibles, mientras que el peso de los activos físicos continúa en retroceso. En algunas compañías, incluso, estos activos representan hasta el 80% de su capital.

Este escenario ha impulsado un crecimiento exponencial en la demanda de protección de derechos de propiedad industrial, especialmente en empresas con proyección internacional. De hecho, una gran parte de las exportaciones españolas son realizadas por compañías que apuestan por la internacionalización acompañada de una sólida estrategia de protección de sus marcas, patentes y diseños.

Cada año, además, esta conmemoración pone el foco en un sector específico para mostrar de manera concreta los beneficios de proteger la innovación. En esta oportunidad, el tema elegido es el deporte, un ámbito donde las patentes, los diseños y las marcas tienen un papel fundamental.

Desde el equipamiento deportivo hasta la tecnología aplicada al rendimiento, pasando por la identidad visual de clubes, competencias y eventos, el deporte se presenta como un escenario ideal para comprender cómo la propiedad industrial impulsa la evolución constante de una industria que combina cultura, entretenimiento, moda, alimentación y comunicación.

Cada vez que una persona apoya a su equipo de fútbol, asiste a una competencia o consume un evento deportivo, también está siendo parte de un ecosistema donde el ingenio humano, la creatividad y la innovación tecnológica desempeñan un rol central.

El Día Mundial de la Propiedad Intelectual recuerda así que proteger las ideas no solo beneficia a sus creadores, sino que fortalece el desarrollo económico, impulsa la competitividad y contribuye al progreso de toda la sociedad.