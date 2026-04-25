La UCR advierte por el faltante de medicamentos

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Desde el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) alertaron sobre la fuerte caída en la provisión de medicamentos esenciales enviados por el Gobierno Nacional y lo señalaron en la últiam sesión del Concejo Deliberante en la noche del jueves, ante la creciente falta de insumos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en los hospitales municipales.

Según señalaron desde el espacio radical, la profundización de la política de ajuste impulsada por la administración nacional ha impactado de lleno en uno de los sectores más sensibles: la salud pública. En particular, advirtieron sobre la drástica reducción en la entrega de medicamentos básicos a través del histórico Programa Remediar, que durante años garantizó el acceso gratuito a tratamientos esenciales en todo el país.

“Hoy ese flujo se ha reducido a cuentagotas”, remarcaron, y aseguraron que esta situación obliga a numerosos vecinos a enfrentar una decisión dramática: “elegir entre comer o comprar un remedio que el Estado debería garantizar”.

Frente a este panorama, el bloque de concejales de la UCR presentó un proyecto dirigido al Ejecutivo local con el objetivo de obtener información precisa sobre la situación actual del sistema sanitario municipal y exigir mayor transparencia en la gestión de los recursos destinados a la salud.

Si bien reconocieron el esfuerzo que realiza la Provincia de Buenos Aires mediante el programa Medicamentos Bonaerenses, consideraron que la realidad territorial sigue siendo alarmante y requiere una respuesta local mucho más firme.

Entre los principales puntos del pedido, los concejales solicitan conocer el estado real del stock de medicamentos esenciales en los CAPS y hospitales municipales, ante las reiteradas denuncias de faltantes por parte de vecinos y trabajadores del sistema de salud.

Además, reclaman que el Municipio informe detalladamente cuánto cayó la recepción de insumos provenientes del Programa Remediar en comparación con años anteriores, y cuánto dinero está destinando efectivamente de fondos propios para compensar el vacío que deja la reducción de la asistencia nacional.

En la misma línea, también se plantea la necesidad de evaluar la creación de un listado de medicamentos esenciales garantizados directamente por el Municipio, con el objetivo de asegurar el acceso mínimo a tratamientos básicos para toda la población.

Desde la UCR recordaron además que, impulsado por el oficialismo, fue aprobada oportunamente una ordenanza para la creación del Banco Municipal de Medicamentos, una herramienta que debía fortalecer la cobertura sanitaria local. Sin embargo, denunciaron que hasta la fecha no se ha avanzado en su implementación.

“El acceso a medicamentos no puede ser un privilegio de pocos; es un pilar básico del derecho a la salud que el Estado está pisoteando”, expresa el proyecto presentado.

Finalmente, desde el bloque opositor sostuvieron que es momento de que el Gobierno Municipal también rinda cuentas y garantice que ningún centro de salud del distrito quede sin los insumos básicos necesarios para atender a la comunidad.

La preocupación crece en un contexto económico cada vez más complejo, donde la demanda sobre el sistema público aumenta mientras los recursos parecen disminuir. Para la UCR, la salud no puede esperar.