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Newcom con participación nuevejuliense en la Liga LINOBAN

El equipo de la Municipalidad de Nueve de Julio debutó con éxito en la primera fecha del torneo regional, logrando dos victorias y una derrota, en una jornada que reunió a diez equipos de distintas ciudades.

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Este domingo 19 se puso en marcha la Liga de Newcom LINOBAN en la localidad de Los Toldos, con la participación de diez equipos provenientes de distintas ciudades de la región, entre ellas Salto, Rojas, General Arenales, Junín, General Viamonte y Nueve de Julio.

El equipo que representa a la Municipalidad de 9 de Julio, dirigido técnicamente por Sebastián Palacios, tuvo una destacada actuación en esta primera fecha, disputando tres encuentros frente a los conjuntos de Los Toldos, Rojas y UNNOBA de Junín. El balance fue positivo, con dos victorias y una derrota.

El certamen consta de tres fechas y tiene como principal objetivo brindar rodaje a jugadores y jugadoras que se están iniciando en esta disciplina, promoviendo la participación y el disfrute del deporte. En lo competitivo, la meta es posicionarse entre los cuatro mejores equipos para acceder a las instancias semifinales.

La próxima fecha del torneo se desarrollará el 10 de mayo en la ciudad de Junín, donde el equipo de 9 de Julio buscará seguir sumando experiencia y resultados positivos.

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