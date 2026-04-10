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El domingo se disputa en Tandil el Torneo Provincial femenino y Atlético estará presente

El equipo femenino +50 del Club Atlético 9 de Julio participará de la competencia organizado por la Federación de Voley de la Provincia y FEVA, en el Club Independiente, con el objetivo de clasificar al próximo Torneo Nacional en Zapala

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La actividad oficial de Newcom continúa este domingo con la participación del equipo femenino +50 del Club Atlético 9 de Julio en el Torneo Provincial de la categoría. La competencia se llevará a cabo en el Club Independiente de Tandil desde horas de la mañana, bajo la organización de la Federación de Voley de la Provincia y la secretaría Newcom de FEVA.

Además del Club Atlético 9 de Julio, estarán presentes los equipos de Independiente (Tandil), Fénix (Las Flores), Cadetes (Mar del Plata), Suricatas (C. Tejedor) y el CEF 101 (9 de Julio). La competencia servirá de clasificatorio para el próximo Torneo Nacional que se realizará en Zapala.

Los seis equipos se dividirán en dos zonas, donde se enfrentarán todos contra todos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la fase cruzada: el primero de la zona 1 se enfrentará con el segundo de la zona 2, y el primero de la zona 2 jugará contra el segundo de la zona 1. Los ganadores de estos partidos se medirán en la final por el título, mientras que los perdedores disputarán el tercer y cuarto puesto. Los equipos que no avancen de la fase de zonas jugarán por el quinto y sexto puesto.

En la zona 2 se encuentran los dos equipos de nuestra ciudad y el de Las Flores, generando expectativas sobre su desempeño y posibilidades de avanzar hacia la fase final.

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