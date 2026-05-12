Ni Ni Fem de Nueve de Julio se consagró subcampeón provincial de Newcom +50 y clasificó al Nacional

El pasado 10 de mayo, la ciudad de Carlos Tejedor fue escenario del 2° Torneo Provincial de Newcom Femenino +50, certamen organizado por la Federación Bonaerense de Vóley (FEVA), que reunió a equipos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
En ese marco, el equipo Ni Ni Fem, representante de la ciudad de 9 de Julio, tuvo una sobresaliente participación al quedarse con el subcampeonato provincial, coronando una gran jornada deportiva y logrando además la clasificación al Torneo Nacional, que se disputará durante el mes de julio en la provincia de Corrientes.
El conjunto nuevejuliense mostró un gran nivel a lo largo de toda la competencia, consolidándose entre los mejores equipos del certamen y reafirmando el crecimiento que viene teniendo el newcom femenino en la región.
El plantel estuvo integrado por: Dalila Álvarez, Lorena Carrara, Verónica Carrara, Silvina Errecarret, Florencia Fernández, Corina Logioco, Silvana Mangano, Alejandra Martínez, María Rolandelli y Paola Rosales.
La dirección técnica estuvo a cargo de María Elena Canusso.
Las posiciones finales del torneo fueron las siguientes:
- Las Fénix (Las Flores)
- Ni Ni Fem (Nueve de Julio)
- Kosiukas (Atlético 9 de Julio)
- Suricatas (Carlos Tejedor)
- Las Gacelas (Trenque Lauquen)
- Club Independiente (Tandil)
Con este importante logro, Ni Ni Fem ya pone la mirada en su próximo gran desafío: representar a Nueve de Julio en el certamen nacional de Corrientes, donde buscará seguir dejando en alto el nombre del distrito.