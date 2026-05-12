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Ni Ni Fem de Nueve de Julio se consagró subcampeón provincial de Newcom +50 y clasificó al Nacional

El equipo femenino tuvo una destacada actuación en el 2° Torneo Provincial de Newcom +50 disputado en Carlos Tejedor: logró el subcampeonato y aseguró su lugar en el Torneo Nacional que se jugará en Corrientes en julio.

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El pasado 10 de mayo, la ciudad de Carlos Tejedor fue escenario del 2° Torneo Provincial de Newcom Femenino +50, certamen organizado por la Federación Bonaerense de Vóley (FEVA), que reunió a equipos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, el equipo Ni Ni Fem, representante de la ciudad de 9 de Julio, tuvo una sobresaliente participación al quedarse con el subcampeonato provincial, coronando una gran jornada deportiva y logrando además la clasificación al Torneo Nacional, que se disputará durante el mes de julio en la provincia de Corrientes.

El conjunto nuevejuliense mostró un gran nivel a lo largo de toda la competencia, consolidándose entre los mejores equipos del certamen y reafirmando el crecimiento que viene teniendo el newcom femenino en la región.

El plantel estuvo integrado por: Dalila Álvarez, Lorena Carrara, Verónica Carrara, Silvina Errecarret, Florencia Fernández, Corina Logioco, Silvana Mangano, Alejandra Martínez, María Rolandelli y Paola Rosales.

La dirección técnica estuvo a cargo de María Elena Canusso.

Las posiciones finales del torneo fueron las siguientes:

  1. Las Fénix (Las Flores)
  2. Ni Ni Fem (Nueve de Julio)
  3. Kosiukas (Atlético 9 de Julio)
  4. Suricatas (Carlos Tejedor)
  5. Las Gacelas (Trenque Lauquen)
  6. Club Independiente (Tandil)

Con este importante logro, Ni Ni Fem ya pone la mirada en su próximo gran desafío: representar a Nueve de Julio en el certamen nacional de Corrientes, donde buscará seguir dejando en alto el nombre del distrito.

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