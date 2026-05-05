Gran actividad de los equipos de Newcom del Club Atlético

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El sábado pasado el equipo de Newcom mixto +50 del Club Atlético recibió en el Gimnasio “Ernesto B.Báncora” al +40 del 5AM, equipo que entrena en el Club Alberdi, probablemente el N° 1 de la ciudad de Buenos Aires en este deporte, muy importante para el conjunto local porque son jugadores con 10 años menos de edad, muy valioso porque la diferencia de edad requiere de otra dinámica en el juego y una exigencia física mayor, por eso les vino muy bien a los Kosiukos en su preparación para los próximos compromisos Provincial y Nacional lo mismo que a los Porteños.

Próximos certamenes de los equipos del club

Torneo Provincial oficial, femenino +50, de la FBV y de la FEVA, el día 10 de mayo, en Carlos Tejedor, con los equipos clasificados de la Provincia por ranking;

Torneo Súper 8 a disputarse los días 17,18 y 19 de mayo en Córdoba, con participación de equipos de Córdoba, Mendoza, San Luis y Buenos Aires;

⁠Torneo Provincial oficial, mixto + 50, de la FBV y de la FEVA, los días 23 y 24 de mayo, en Trenque Lauquen, con los equipos de la Provincia clasificados por ranking;

⁠Torneo oficial Argentino, de FEVA, Secretaría de Newcom, del 3 al 6 de julio, en Santiago del Estero, con los equipos clasificados en cada Provincia.