El Club Atlético campeón Provincial femenino +50

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Después de una gran actuación, traducida en victorias en todos los partidos disputados, el equipo femenino +50 de Newcom del Club Atlético 9 de Julio se consagró campeón Provincial en el certamen desarrollado en el gimnasio del Club Independiente, de Tandil, con la organización de la Federación Provincial de Voley y la FEVA, Secretaría Newcom, un logro importante porque clasifica al equipo para el Torneo Nacional.

En la fase de zonas, se impuso por muy amplio margen de puntos, al equipo de Las Flores por 15 a 9 y 15 a 6 y luego al del CEF 101 de nuestra ciudad por 15 a 5 y 15 a 4, pasando así a semifinales, donde volvió a ganar, ahora al equipo de Mar del Plata, por 15 a 7 y 15 a 4 y así pasó a la final, donde se impuso al conjunto de Las Flores 15 a 13 y 15 a 7, llamando la atención la superioridad del equipo campeón sobre los demás, ratificando su primer lugar en el ranking Provincial de la categoría.