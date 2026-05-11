En femenino +50: Atlético de 9 de Julio fue tercero en el Provincial disputado en Carlos Tejedor

Este domingo 10 se disputó en la ciudad de Carlos Tejedor el Torneo Provincial de Newcom femenino categoría +50, organizado por la Dirección Municipal de Deportes local junto a la Federación Bonaerense de Vóley, a través de su Secretaría de Newcom, y con fiscalización de la Federación del Voleibol Argentino.

Del certamen participaron seis equipos, distribuidos en dos zonas. En la Zona A compitieron el representativo local de Carlos Tejedor, Las Flores y Trenque Lauquen. En tanto, la Zona B estuvo integrada por el equipo del Club Atlético 9 de Julio, el CEF 101 —también de Nueve de Julio— y el representativo de Tandil.

En su debut, Atlético superó al CEF por 15-10 y 16-14, mientras que luego volvió a imponerse, esta vez frente al conjunto tandilense, por 15-8 y 16-14, resultados que le permitieron avanzar a las semifinales.

En esa instancia se reencontró con Las Flores, rival con el que había disputado la final del anterior Provincial jugado en Tandil. En aquella oportunidad, Atlético había logrado quedarse con ambos enfrentamientos, pero esta vez la historia fue diferente: en un partido muy parejo, Las Flores se llevó el triunfo en tie break por 15-17, 15-7 y 10-7.

Lejos de bajar los brazos, el equipo nuevejuliense cerró su participación con una nueva victoria. En el encuentro por el tercer puesto, las “Kosiukas” derrotaron al conjunto local de Carlos Tejedor por 15-12 y 15-10, asegurando un lugar en el podio provincial.

El plantel estuvo integrado por Daniela Aniassi, Luciana Amendolara, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Karina De Buono, Verónica Mallemaci, Gisel Morel, Fany Mortarini y Marisel Oyarzábal, bajo la dirección técnica de Susana Reale.