SENASA pide reforzar la bioseguridad avícola tras declarar a Argentina libre de influenza aviar

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Tras la declaración de Argentina como país libre de influenza aviar de alta patogenicidad por parte de la OMSA, el SENASA instó a los productores avícolas a mantener y reforzar las medidas de bioseguridad para sostener el estatus sanitario. El organismo explicó que el virus se transmite por contacto directo entre aves y también de forma indirecta a través de vehículos, herramientas e indumentaria contaminada. Las aves silvestres, sobre todo acuáticas migratorias, son reservorios naturales y pueden introducir el virus en granjas comerciales.

SENASA recordó que según la Resolución 1699/2019, es obligatorio controlar el ingreso de personas y vehículos, desinfectar instalaciones y equipos, mantener en buen estado las mallas antipájaros y eliminar acumulaciones de agua que atraigan aves. El uso correcto del equipo de protección personal y su uso exclusivo por sector también es clave. La detección temprana es fundamental para frenar la enfermedad. Por eso el organismo pidió notificar de inmediato ante síntomas como alta mortandad, problemas respiratorios o neurológicos, caída en la postura y cambios en cresta o patas.