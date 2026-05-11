lunes, mayo 11, 2026
16.1 C
Nueve de Julio
lunes, mayo 11, 2026
16.1 C
Nueve de Julio
General

Corte programado de energía en barrio El Mercantil este martes 12 de mayo

Será entre las 7.30 y 9 de la mañana

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La CEyS Mariano Moreno informó que este martes 12 de mayo de 2026 se llevará adelante un corte programado de energía eléctrica en el barrio El Mercantil, como parte de tareas de mantenimiento previstas sobre la red de distribución.

Según detalló la cooperativa, la interrupción del servicio se realizará en el horario de 7:30 a 9:00 horas y afectará a los usuarios que residen en el sector delimitado en la imagen difundida oficialmente, identificado con líneas rojas.

Desde la entidad explicaron que estos trabajos buscan garantizar un mejor funcionamiento del servicio y prevenir inconvenientes futuros en la red eléctrica.

Además, aclararon que en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas serán suspendidas y reprogramadas hasta nuevo aviso.

Finalmente, desde la cooperativa agradecieron a los vecinos por la comprensión y la difusión de la información. #ceys9dejulio

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6218

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR