Corte programado de energía en barrio El Mercantil este martes 12 de mayo

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La CEyS Mariano Moreno informó que este martes 12 de mayo de 2026 se llevará adelante un corte programado de energía eléctrica en el barrio El Mercantil, como parte de tareas de mantenimiento previstas sobre la red de distribución.

Según detalló la cooperativa, la interrupción del servicio se realizará en el horario de 7:30 a 9:00 horas y afectará a los usuarios que residen en el sector delimitado en la imagen difundida oficialmente, identificado con líneas rojas.

Desde la entidad explicaron que estos trabajos buscan garantizar un mejor funcionamiento del servicio y prevenir inconvenientes futuros en la red eléctrica.

Además, aclararon que en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas serán suspendidas y reprogramadas hasta nuevo aviso.

Finalmente, desde la cooperativa agradecieron a los vecinos por la comprensión y la difusión de la información. #ceys9dejulio