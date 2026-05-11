La música clásica vuelve a escena con una nueva edición de “Mayo Sinfónico” en Nueve de Julio

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La Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio, junto a la Orquesta Nueve de Julio, anunció una nueva edición de “Mayo Sinfónico”, el tradicional evento de música clásica de la ciudad que reunirá a destacados intérpretes locales y regionales.

El concierto tendrá lugar el próximo sábado 30 de mayo, a partir de las 20 horas, en el Salón Blanco Municipal, y contará con la dirección de Cristian Luzza. Además, participarán especialmente músicos de la Orquesta de General Viamonte y coreutas dirigidos por Cristian Medina, en una propuesta artística que promete una velada de gran nivel musical.

“Mayo Sinfónico” nació en 2019 como un festival propio de la ciudad con el objetivo de generar un espacio de intercambio entre los integrantes de la Orquesta 9 de Julio y otras formaciones musicales. A lo largo de sus distintas ediciones, han pasado por el escenario orquestas, cuartetos, dúos y diversas agrupaciones, consolidando una propuesta cultural que crece año tras año.

En esta edición, el encuentro tendrá un significado especial, ya que buscará destacar el talento, la formación y el recorrido de los músicos que forman parte de la Orquesta Nueve de Julio en el marco de sus primeros diez años de trayectoria.

Desde la organización remarcaron que se trata de una propuesta abierta a toda la comunidad y con entrada libre y gratuita, con el propósito de acercar la música clásica a todos los vecinos.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse a través de las redes sociales de Cultura en Instagram: @cultura_9dejulio.