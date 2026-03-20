Vence hoy la inscripción para bandas locales que quieran tocar en Sazón

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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio informó que este viernes 20 de marzo vence el plazo de inscripción para las bandas locales interesadas en participar de una nueva edición de Sazón, el evento que combina gastronomía y música y que cada año convoca a miles de vecinos.

La propuesta está dirigida a grupos musicales de la ciudad que deseen formar parte de la grilla artística. En esta oportunidad, el público tendrá un rol clave, ya que será el encargado de definir mediante votación cuáles serán las bandas seleccionadas para presentarse en el escenario principal.

Para postularse, las agrupaciones deben completar el formulario de inscripción disponible online. Como parte del proceso, también deberán enviar material audiovisual y fotográfico: un video de presentación y una imagen que será utilizada durante la instancia de votación.

La elección de los artistas se realizará a través de historias en las redes sociales de la Dirección de Cultura, donde los vecinos podrán votar por sus bandas favoritas. Las cuatro más votadas serán las que integren la programación final del evento.

Desde la organización se informó que los gastronómicos participantes cubrirán los costos técnicos y generales, y que se establecerá un cachet igualitario para las bandas seleccionadas.

Una vez definida la grilla, la Dirección General de Cultura coordinará los detalles de cada presentación, incluyendo día, horario y duración. Además, las bandas deberán contar con un seguro de accidentes personales para todos sus integrantes.

Cabe señalar que, al completar el formulario, los participantes aceptan las condiciones establecidas en la convocatoria.