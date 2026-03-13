Convocan a bandas locales para subir al escenario de Sazón 2026

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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio lanzó oficialmente una convocatoria dirigida a bandas locales interesadas en participar de la tercera edición de Sazón, un evento que combina gastronomía y cultura, y que cada año congrega a cientos de vecinos.

Las agrupaciones musicales que deseen postularse podrán inscribirse completando un formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/xj19BS6vZAL4ShHT9. El plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes 20 de marzo.

El público tendrá un papel central en la elección de las bandas que integrarán la grilla artística del evento, a través de una votación realizada mediante historias en las redes sociales de la Dirección de Cultura. Para ello, cada grupo deberá enviar material audiovisual y fotográfico, donde el video servirá para presentar a los artistas y la fotografía se empleará durante la votación.

Los organizadores informaron que los gastos generales vinculados a la técnica y la propuesta artística estarán cubiertos por los participantes gastronómicos del evento. Además, se otorgará un cachet igualitario a las cuatro bandas más votadas por el público.

Una vez seleccionadas, las bandas recibirán información sobre el día, horario y duración de sus presentaciones, coordinadas por la Dirección General de Cultura. Asimismo, deberán presentar un seguro de accidentes personales que cubra a cada uno de sus integrantes.

La Municipalidad aclaró que, al completar el formulario de inscripción, las bandas declaran haber leído y aceptado las condiciones de participación establecidas para esta convocatoria.

Sazón 2026 promete ser nuevamente un punto de encuentro entre música, gastronomía y cultura local, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de disfrutar de talento local mientras participan activamente en la elección de los artistas.