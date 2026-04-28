Kicillof defendió las tasas municipales, cuestionó a Milei y lanzó una chicana por los viajes de Adorni

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei al salir al cruce de la campaña impulsada por referentes libertarios contra las tasas municipales. Durante una visita oficial a Coronel Suárez, sostuvo que esos tributos tienen una incidencia mínima en la economía y denunció que la verdadera presión fiscal se concentra en los impuestos nacionales que, según afirmó, no regresan a los distritos.

“La mayoría de los impuestos son nacionales”, remarcó el mandatario bonaerense, al tiempo que señaló que las tasas municipales representan apenas el 1% del Producto Bruto Interno. En ese sentido, cuestionó la estrategia de La Libertad Avanza de promover en más de 100 municipios proyectos para reducir esos gravámenes y consideró que se trata de una maniobra para debilitar financieramente a los intendentes.

Kicillof aseguró que mientras se apunta contra los municipios, el Gobierno nacional retiene fondos clave que deberían destinarse a obras y servicios locales. Como ejemplo, mencionó el impuesto a los combustibles: “Cuando cargas nafta es un impuesto que tendría que estar en las rutas y se lo lleva Milei”, expresó.

En paralelo, el gobernador anticipó una nueva protesta de funcionarios bonaerenses frente al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Petovello, para reclamar recursos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE), que garantiza la asistencia alimentaria en escuelas de la provincia.

En ese contexto, lanzó una ironía que fue interpretada como un mensaje dirigido a Manuel Adorni: “Los intendentes se van a movilizar al ministerio de Petovello a ver si encuentran a alguien, porque se la pasan viajando por el mundo”. La frase llegó luego de que trascendiera un nuevo viaje del vocero presidencial a Río de Janeiro, que se suma a otras polémicas por sus desplazamientos al exterior.

Durante la jornada en Coronel Suárez, Kicillof también inauguró la ampliación del Centro Regional Educativo Universitario (CREUS), entregó escrituras gratuitas a familias del distrito y netbooks para estudiantes secundarios, además de recorrer obras en el Centro de Educación Física Nº7 junto al intendente Ricardo Móccero y parte de su gabinete.