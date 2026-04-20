“Décimo”: últimos 10 días de la nueva muestra artística que celebra una década de trayectoria en la Terminal de Ómnibus

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Cultura, invita a toda la comunidad a visitar “Décimo”, la nueva muestra de la artista local Julia Abraciano, que puede disfrutarse en la Terminal de Ómnibus desde el pasado 8 de abril.

La exposición reúne una selección de obras que reflejan los diez años de trayectoria artística de Abraciano, destacándose por su estilo abstracto y la exploración de diversas técnicas, como el arte fluido, el relieve y láminas trabajadas con acrílico en estilo acuarela.

El nombre de la muestra, “Décimo”, hace referencia justamente a este recorrido de una década, durante la cual la artista, autodidacta, ha experimentado con distintos materiales y herramientas, desarrollando un lenguaje propio que combina trabajos por encargo con creaciones personales, especialmente en el campo abstracto.

Desde la Municipalidad se invita a vecinos y vecinas a acercarse para disfrutar de esta propuesta artística local, y conocer más sobre la autora a través de sus redes sociales: @arte.by.julia.