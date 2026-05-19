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En la Terminal de Ómnibus se exhibe la muestra fotográfica “La forma del tiempo”

La propuesta artística de Foe Fuego podrá visitarse durante todo el mes y reúne imágenes de recitales, teatro, paisajes, retratos y fotografías conceptuales que invitan a conectar emociones, recuerdos e historias personales

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La dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a recorrer la muestra fotográfica “La forma del tiempo”, de la artista Foe Fuego, que se exhibe en la Terminal de Ómnibus de la ciudad durante todo el presente mes.

La exposición reúne una variedad de fotografías que recorren distintos universos visuales: recitales y obras de teatro donde las luces, sombras y formas cobran protagonismo; paisajes, imágenes conceptuales y retratos que capturan instantes y detalles capaces de despertar recuerdos, sentimientos e historias en cada espectador.

Foe Fuego es fotógrafa amateur y desde los 15 años encuentra en la cámara una manera de mirar y expresar la vida. Según comparte la artista, cada instante fotografiado la sensibiliza profundamente, y considera que el verdadero valor de una imagen reside en la interpretación única que cada persona pueda darle.

Desde la dirección de Cultura destacaron que la propuesta busca acercar el arte a vecinos y visitantes, generando un espacio de encuentro con la fotografía y las emociones que cada imagen puede transmitir.

Quienes deseen conocer más sobre el trabajo de la artista pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram, @FueguitoVisual.

 

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