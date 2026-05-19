Promueven conciencia ambiental en escuelas del distrito

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La Dirección de Gestión Ambiental continúa desarrollando jornadas de concientización en distintos establecimientos educativos del distrito, con el objetivo de promover la importancia del reciclado y la separación en origen de los residuos, fomentando hábitos vinculados al cuidado del ambiente entre los más jóvenes.

En este marco, desde la Planta de Separación de Residuos se llevó adelante una charla junto a alumnos de la E.E.P.A. N° 701 y sus anexos, donde se abordaron prácticas de reciclado y el compromiso ciudadano necesario para construir una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.

Las actividades también se desarrollaron en la Escuela Primaria N° 1, con encuentros destinados a estudiantes de 6° A y 6° C del turno mañana, además de 6° B y 5° B del turno tarde. Durante las jornadas, los alumnos trabajaron sobre los conceptos aprendidos mediante la elaboración de juegos didácticos que serán presentados próximamente en la Feria de Ciencias.

Desde el área destacaron la participación y el entusiasmo de toda la comunidad educativa, agradeciendo especialmente a directivos, docentes y estudiantes “por el compromiso, la participación y el interés en seguir construyendo conciencia ambiental para todos los nuevejulienses”.