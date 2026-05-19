French será sede del acto oficial del distrito por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

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La comunidad de Nueve de Julio se prepara para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 con una jornada especial que tendrá como sede a la localidad de French.

Las actividades oficiales comenzarán a las 10 horas con la recepción de autoridades, instituciones y vecinos, compartiendo chocolate caliente y tortas fritas en un espacio de encuentro y celebración popular.

Más tarde, a las 10:30 horas, se realizará el tradicional Tedeum en la capilla “Nuestra Señora de la Asunción”, mientras que el acto protocolar central se desarrollará desde las 11 horas en la plaza General San Martín.

En caso de mal tiempo, la ceremonia será trasladada al salón del Club Social y Deportivo French, garantizando el normal desarrollo de las actividades previstas.

La fecha representa uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia argentina y convoca cada año a la comunidad a renovar el sentimiento patrio y la memoria colectiva.