Jubilados municipales de Nueve de Julio denuncian descuentos del IPS y pérdida de hasta el 20% de sus haberes

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Las ex trabajadoras municipales y referentes de jubilados autoconvocados, Dolores Apraiz y Adriana Segovia, expresaron su preocupación por la situación que atraviesan jubilados y pensionados del municipio de Nueve de Julio, quienes comenzaron a sufrir descuentos en sus haberes por supuestas diferencias de liquidación detectadas por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Durante una entrevista en el programa “Despertate”, emitido por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, las referentes denunciaron que muchos jubilados están perdiendo hasta un 20% de sus ingresos mensuales debido a descuentos compulsivos aplicados por el IPS.

“Hoy los jubilados municipales de 9 de Julio le debemos plata al IPS y nos están descontando dinero que puede afectar hasta el 20% de nuestro ingreso mensual”, afirmó Segovia, quien responsabilizó directamente al Departamento Ejecutivo Municipal por la situación.

Según explicaron, el conflicto se originó a partir de la implementación de incrementos salariales mediante bonos no remunerativos durante 2024, una modalidad que —aseguran— perjudicó tanto a trabajadores activos como a jubilados, ya que esos montos no impactaron inmediatamente en el salario básico ni en los haberes previsionales.

Las referentes sostuvieron que el problema se agravó luego de que el IPS detectara diferencias entre los montos efectivamente liquidados y los establecidos posteriormente en ordenanzas municipales. “Todo lo que se logró como incremento salarial para este año quedó totalmente licuado por la deuda que ahora nos descuentan”, remarcaron.

Apraiz y Segovia también señalaron que la situación social de muchos jubilados es crítica. Indicaron que existen casos de personas que cobran menos de 300 mil pesos mensuales, que debieron endeudarse para afrontar gastos básicos como tarifas de servicios públicos y que incluso necesitan ayuda familiar para subsistir.

“Hay jubilados que pidieron créditos para pagar la luz y otros que directamente este mes no cobraron nada por los descuentos”, denunciaron.

En ese marco, cuestionaron que el Ejecutivo municipal haya justificado las medidas salariales bajo el argumento de la emergencia hídrica y sostuvieron que “se trata de una decisión política” que puede revertirse.

Además, informaron que solicitaron hacer uso de la Banca Ciudadana en el Concejo Deliberante para exponer formalmente la problemática y reclamar medidas concretas. También enviaron una nota a la intendenta local solicitando una reunión de trabajo, aunque aseguraron que “hace dos años” no son recibidos por el Ejecutivo.

“Lo que pedimos es que se deje de perjudicar a los sectores más débiles, que son los jubilados y pensionados municipales”, expresaron.

Finalmente, advirtieron sobre el deterioro general de las condiciones laborales y salariales dentro del municipio y remarcaron que, según señalaron, un trabajador municipal activo percibe actualmente un salario básico bruto cercano a los 501 mil pesos.

“En nuestros años de democracia nunca pasó que jubilados municipales terminaran siendo deudores del IPS”, concluyeron.